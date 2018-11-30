Свинский образ жизни богачей к Новому Году становится всё популярнее

У самых дорогих, богатых россиян заметно вырос спрос на мини-пигов перед наступлением Нового года, который объявлен годом Желтой Земляной Свиньи. Об этом агентству "Москва" сообщили в "Клубе любителей хрюш".

"На нашем сайте в разделе объявлений заводчики периодически оставляют информацию о продаже малышей, поэтому мы знакомы со многими заводчиками. И можем сказать, что цены выросли - где-то с 25 до 45 тысяч рублей. Спрос повышенный, и связано это, разумеется, с наступлением года Свиньи", - сказали в клубе. Там также рекомендовали обращаться к проверенным заводчикам, чтобы не стать жертвой мошенников. Помимо подарков, многие покупают животных, чтобы заработать на них, устраивая фотосессии.

Вместе с тем специалисты не рекомендовали дарить кому-либо хрюш - многие впоследствии отказываются от животных, поскольку забывают изучить полную информацию о них. "Например, что мини-пиг может вырасти и набрать 100 кг, и он все равно останется мини-пигом. После Нового года будет просто ужас, так как их начнут выкидывать, перепродавать, отдавать бесплатно, в нашей группе уже есть отказники", - сообщили в "Клубе любителей свиней".

- Со временем, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и довольно скоро, в устах трудового народа из названия клуба вычеркнутся любители, тогда его вывеска будет полностью соответствовать классовой сути этого "благородного" собрания, ведь в период, когда две трети граждан РФ вынуждены экономить на еде, покупать домашних гламурных хрюшек, которые стоят как хорошая в среднем по РФ зарплата - это форменное свинство, но мы помним из рекламы: "у богатых свои причуды"... нам они, обокрав перед этим пенсионной реформой, с экрана Первого канала будут рассказывать рецепты экономии, а сами дарить друг другу вот такие атрибуты безделия и паразитарного образа жизни. Ну-ну!.. Хрю-хрю, Клуб Свиней - мы встретим грядущий год под песню Motorhead "Eat the rich"!

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