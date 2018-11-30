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Московский листок

"Жёлтые жилеты" перекрывают магистрали уже в Бельгии

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

франция евросоюз бензин солидарность бельгия
"Жёлтые жилеты" перекрывают магистрали уже в Бельгии

Французские протесты против повышения цен на топливо перекинулись на Бельгию. Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы - на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС. 

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: "Макрон - в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии - прим. ТАСС) - в отставку!" Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях. 

В результате их действий закрыты шесть крупных туннелей, ведущих к центру города, сообщили городские власти. Они отмечают, что акция не была санкционирована властями. Ее организаторы в последний момент отозвали запрос в мэрию о проведении манифестации. Полиция стягивает силы в район проведения акции, но пока не предпринимает мер по разблокированию улиц. 

По данным стражей порядка, задержаны свыше 60 человек, в основном - за агрессивное поведение или наличие запрещенных предметов, в частности, холодного оружия, но явных столкновений между митингующими и стражами порядка не происходило. 

Протестующие заявляют, что выступают в знак солидарности с аналогичным движением во Франции против социальной несправедливости в Бельгии. Разные участники акции называют разные ее цели, включая требование снижения налогов, повышения социальных выплат, смягчение правил рынка труда и получении пособий по безработице, понижение цен на бензин и лекарства.

Напомним, акции протеста против повышения цен на топливо проходят по всей Франции с 17 ноября. Движение "желтых жилетов" (участники акций носят обязательные для французских водителей светоотражающие жилеты) возникло в соцсетях и не имеет единого организационного центра. Манифестанты недовольны грядущим в начале 2019 года повышением налогов на топливо, притом что за последний год стоимость самого популярного в стране дизельного топлива и так выросла на 23% - до 1,51 евро за литр. 

Демонстрации приводят к столкновениям с полицией, массовым задержаниям и пострадавшим. По данным RFI, в ходе первой волны протестов погибли два человека (ранее сообщалось об одной задавленной автомобилем женщине), 620 гражданских лиц и 136 военнослужащих пострадали. 

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