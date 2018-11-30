Санкции против самых дорогих россиян будут продлены в ЕС в году грядущем

Глава Евросовета Дональд Туск уверен, что Евросоюз продлит экономические санкции в отношении России, срок которых истекает в 31 января. «Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России»,— сказал господин Туск на пресс-конференции в Аргентине.

Напомним, до конца января действуют ограничительные меры , направленные против финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине 31 июля 2014 года сроком на один год.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе рассказал «РИА Новости», что Польша и Великобритания при поддержке Швеции и стран Балтии инициировали новое обсуждение ужесточения санкционного режима. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября Россия задержала три украинских корабля.

Из-за конфликта в десяти регионах Украины введено военное положение сроком на 30 дней. Сегодня глава украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал на совещании с президентом Петром Порошенко сообщил, что Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

От редакции: "Сакции против России" - на самом деле есть санкции против тех наидражайших дорогих россиян, кто Россию системно, организованно грабит. И, как видим мы по ряду поступков тех, кто под санкции попадает - они точно не идут во вред России, а если и идут, то уже при усилиях отреагировать на эти санкции со стороны правительства Медведева. Вот, например, он взял и выделил аж десять миллиардов рублей на закупки алюминия у Дерипаски - "Поддержим отечественного производителя!" (помним лозунг конца 90-х). А что из этого алюминия делать будут в РФ? Ложки-вилки? Ну, не Илы и не Ту, не Яки и не Аны же! Разучились делать, сами заводы уже порушили.

И вот бюджет РФ худеет на 10 миллиардов только потому что "Боинг" перестал покупать детальки у Дерипаски. Да - вот это уже санкции грабят Россию. Но тех, кто "звездится" в санкционных списках - они не касаются, не влияют на образ жизни. Сегодняшний пример Лебедева, сына Жириновского - яркая иллюстрация. Буржуазия из правящего класса и его подтанцовки в Госдуре - и не думает как-либо ускромнять свою жизнь, своё раздолье сокращать. Живут на полную катушку, "на свои гуляем!" Тем временем санкции ЕС никогда не коснутся газа и нефти, которые являются основой "взаимовыгодного сотрудничества" сырьевой империи и Евросоюза...

Д.Ч.

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