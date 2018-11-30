Обыски СБУ проходят в Киево-Печерской Лавре, что ищут - не говорят

В Киево-Печерской лавре обеспокоены возможностью противостояния в связи с последними событиями вокруг церковной жизни Украины.

"Наместник и братия лавры просят всех верующих и неравнодушных людей усилить свои молитвы за наместника и братию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые ежедневно возносят свои молитвы о мире в Украине, об украинских властях и украинском войске, и чтобы Господь не допустил начала религиозного противостояния в нашей многострадальной стране", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в обители.

Собеседник агентства уточнил, что три автобуса с представителями СБУ прибыли сегодня в 8:00 на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в селе Вороньково Бориспольского района Киевской области, где проживает ее наместник митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел.

Согласно официальной информации СБУ, обыск в рамках уголовного производства по делу о разжигании межконфессиональной вражды проводится "по месту жительства и размещения имущественного комплекса, который принадлежит митрополиту Павлу".

Между тем в лавре отмечают, что данный комплекс подсобного хозяйства зарегистрирован не на митрополита, а на саму лавру.

От редакции: Любопытно, что такое собираются "безпекщики" найти в Лавре? Протоколы Сионских мудрецов? "Руку Москвы" - ну, руки-то самих мумифицировавшихся старцев там есть, выставлены, так, может, и рука Москвы где-то припрятана? Усилить молитвы - это, конечно, мощно! Кстати - а как это выглядит на физическом уровне? Громче читают или просто чаще? Впрочем, тут точно не наша епархия - на фоне разжигаемой со всех сторон буржуями, клерикалами, империалистами и ура-патриотами войны, эти молитвы явно утрачивают всякий прежний политический смысл, который в них усиленно вправляла российская элита и конкретно православный царёк наш Путин. Что поделаешь, только по этой, по православной линии велась внешняя политика, только в связи с очередным там каким-то юбилеем Крещения Руси - Путин заезжал в последний раз в Киев...

Верующие - ох, какая сила, думал он. Их 80% среди всех граждан РФ, - сообщили заинтересованные лица преемнику Ельцина. А коли вера единая, то и "дружба между народов" будет крепче. На деле же реальное количество верующих и в РФ, и в Украине не тянет не только на большинство, но и на треть даже. Это мракобесные, тёмные, социально-регрессные меньшинства, как и буружазия, которая пытается навязывать большинству свою волю, свою экономическую политику. Ставили на православие и Газпром в Кремле - ну, вот и получили сперва "газовые войны", Евромайдан, теперь обыски в Лавре, а там и до войны настоящей недалече, долгожданной и столь необходимой для поддержания рейтингов обоих президентов...

Д.Ч.