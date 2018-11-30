РПЦ желает реституировать шесть зданий ленинградского Музея городской скульптуры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с двумя письмами. Если городские власти пойдут навстречу РПЦ, это будет означать разгром Музея городской скульптуры.

В одном из писем (оба они датированы 10 октября) митрополит Варсонофий просит врио губернатора «оказать содействие» в принятии решения о передаче Благовещенского храма, расположенного на территории Александро-Невской лавры. Документ за подписью управделами Московской патриархии 30 ноября разместил в соцсетях депутат Законодательного собрания Максим Резник.

«В течение многих лет Епархия обращается в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с просьбами о передаче Благовещенской церкви в безвозмездное пользование, – сказано в письме. – В 2013 году в рамках празднования 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры администрацией Санкт-Петербурга была запланирована передача Епархии Благовещенской церкви, однако решение до настоящего времени не принято».

Поводом для нынешнего обращения РПЦ к городским властям стало предстоящее празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году.

Второе письмо от 10 октября, как стало известно "Фонтанке", касается еще пяти зданий, которые, как пишет митрополит Варсонофий, входят в состав монастырского комплекса Александро-Невской лавры, согласно плану границ территории объекта культурного наследия, утвержденному комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Это церковь святого праведного Лазаря (пл. Александра Невского, д.1, лит. Г), церковь Тихвинская (пл. Александра Невского, д. 1, лит. А), богадельня (Невский пр., 179, лит. Б), певческий корпус (Невский пр., 179, лит.А) и жилой дом (Чернорецкий пер., 8, лит. А).

РПЦ просит передать здания, в которых ныне располагается Музей городской скульптуры, «в безвозмездное пользование» епархии.

«Фонтанка» задала вопрос директору Музея городской скульптуры Владимиру Тимофееву, будет ли решение в пользу РПЦ, в случае его принятия городскими властями, означать разгром музея.

«Вы правильно понимаете, если это соответствует действительности», – ответил он.

При этом Владимир Тимофеев уточнил, что пока не видел своими глазами документов, о которых идет речь, и потому ему «трудно судить», какие действия он намерен предпринимать в связи с новым витком конфликта музея и РПЦ.

Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге был основан 28 июля 1932 года и остается единственным музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде. В ведении музея — свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок. Усыпальницы и некрополи Александро-Невской лавры относятся к основной экспозиции музея. Помимо названных объектов, к филиалам музея относятся мастерская М. К. Аникушина, Нарвские триумфальные ворота и музей-некрополь «Литераторские мостки» на Волковском кладбище.

В 2012 году было принято решение передать Музею городской скульптуры заброшенную и неоднократно горевшую Уткину дачу. Реставрация там ведется по сей день: работы в Главном доме были начаты лишь 4 июля 2018 года.

От редакции: "Мы отступаем, враг наступает" - непреложный закон, высказанный, "озвученный" Мао. РПЦ только вошла во вкус реституции в Ленинграде - заполучила Исаакий, так что же останавливаться? И у Беглова появился прекрасный случай православному царьку питерскому показать, насколько глубоко он верующий государственный муж. После робких протестов в период принятия антинародной пенсионной реформы - дави их, безбожников! Гнать к чертям эти скульптуры, заменяя их церковным бизнесом. Всё логично. И Беглов проодобрямсит. Тенденция!

Акция "Антиклерикализм-2019", намеченная ОКП на февраль таким образом становится архиактуальной. Надеемся, у неё в этот раз и рок-ипостась появится.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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