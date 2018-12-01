А назовите нам членов комиссии по продаже Курил самураям…

Читаю вчера в соцсетях умопомрачительный заголовок, и рука сама тянется к парабеллуму: «В России выросло число сторонников передачи Курильских островов Японии».

И далее: «Количество россиян, поддерживающих идею передачи Японии нескольких Курильских островов ради мирного договора с Токио, за два года выросло с семи до 17%».

И пошла писать губерня по «приглаженным» Кремлем ресурсам. Расчет же на то, что читать дальше не будут. Что народ у нас все больше бегает по заголовкам.

«Сенсацию» быстро растолкали по белу свету УРА.ру, РБК, Росбалт, Лента.ру... Клюнули на фейк «Новая», «Коммерсантъ», «Военное обозрение» и др. Ищу: кто этот антиконституционный бред сочинил? Как можно вбрасывать опросы, направленные на нарушение территориальной целостности своей страны?!

Это же чистая уголовщина - ст. 280.1. УК. А, вот кто сочинил - скандальный «Левада-Центр». Его зачислили в «иностранные агенты», вот он и вертится, как вошь на сковородке, пытаясь угодить и нашим, и вашим.

Ну, так и скажите, господа левандовцы, за передачу каких именно «нескольких островов» вы ратуете? Это же не подержанные иномарки. Там люди живут и у них дети. Ну, смелее! Здесь все свои.

Вам, часом не слыхали, что Южные Курилы были включены в состав Российской Империи по Манифесту Екатерины II в 1786 году? А тремя годами раньше она приняла под свое крыло Крым.

Почему же сегодня «Крым наш», а «Курилы не наш»?

После минувшей войны острова обжиты и входят в состав отдельного субъекта Федерации - Сахалинской области.

На них выросло целое поколение людей, которые считают острова своей малой Родиной и под самураев ложиться не собираются. Вот их, господа левандовцы, вы спрашивали? Не спрашивали? А чё так?

Не говоря уже о том, что на этих островах и в акватории разведаны колоссальные природные и морские восполняемые биоресурсы, на которые так зарятся самураи.

Если нынешние «кремляди» не хотят их осваивать, - это не значит, что их надо сбагрить геополитическому противнику. Придут другие. Кремль вообще за то, чтобы скукожить Россию до размеров Рублевки.

А готовится именно сдача Южных Курил, что фактически признал путинский пресс-секретарь Песков. Чему лишнее доказательство - этот заказной криминальный «опрос» от «блевады».

И вообще зачем нам «мирный договор» с побежденной страной-агрессором? с Германией же нет. Он нам - что, тарифы ЖКХ или пенсионный возраст снизит? Не снизит. Кому он так дозарезу нужен?

Советско-японская декларация 1956 г. зафиксировала окончание войны между двумя странами. Дала «зеленый» установлению между ними дипломатических, торговых, культурных и других межгосударственных отношений.

Она и сыграла роль мирного договора. Для побежденной Японии это было более чем достаточно. К ней как стране-агрессору вообще была проявлена невиданная милость.

Да, в декларации содержалось некое обещание Советского Союза подарить капитулировавшей Японии в качестве жеста доброй воли острова Хабомаи и Щикотан. Но после заключения с СССР мирного договора. Однако, вопреки своим обещаниям, 16 января 1960 г. Япония заключила военный договор с США, который руководство СССР расценило как агрессивный.

И в Памятной записке японским «партнерам» от 27 января 1960 г. Советское правительство аннулировало обещание подарить самураям свои острова. Все! Для СССР «курильских вопрос» был закрыт раз и навсегда.

Уже лет 10 пишу о том, что так называемые соцопросы - форма манипулирования общественным мнением и оболванивания людей. Ни полностью государственный ВЦИОМ, ни частные ФОМ и Левада-Центр никаких опросов, собственно, не проводят. Да еще по таким уголовно наказуемым агиткам.

Они озвучивают «хотелки» заказчиков и делают нужные им вбросы в СМИ. Кто больше заплатит - тот и заказывает музыку. А главный заказчик - нелегитимная Адм.президента.

Переговоры, которые Никита Хрущев вел в октябре 1956 г. с японцами по Курилам, тщательно стенографировали. Впоследствии они были опубликованы. И страна узнала, «кто есть ху».

Почему же путинские «терки» по продаже островов самураям идут в режиме закулисной сделки? Никакой гласности. Кто они - члены этой торговой комиссии?

Назовите их пофамильно, и тогда станет исход. Г-да Лавров, Матвиенко, Володин, очевидно, за продажу. А г-н Бортников, возможно, против.

«Рыцарь» Мальтийского ордена Шойгу, ясен пень, за продажу, естественно.

А что скажет секретарь Совбеза товарищ Патрушев?

В бытность президентом (2010) и премьером (2012) Д.Медведев прилетал на о.Кунашир и всякий раз подтверждал суверенитет России над Южными Курилами. При этом обещал островитянам поднять их жизненный уровень до общероссийского.

Ваше слово, Дмитрий Анатольевич. Мужчина вы или Песков?