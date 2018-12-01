"Большая восьмерка" решила вмешаться в дела "государства-изгоя"

Главы МИДов Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли.
«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа. Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации»,— говорится в заявлении.
***
А кто это такие, G7?
Никакого официального статуса у "Большой семерки" нет, это неформальная группа, правда, весьма влиятельных граждан. Но ведь сами же выгнали Путина из своих рядов! И ладно бы просто не приняли, а то приняли, а потом выперли. Обидно. Не за Путина, за державу, так сказать.
А теперь мы кто? Изгои мы! Это очень неприятно, но зато нам все можно. Что с нас взять-то, с изгоев?
И ведь тогда еще писалось и говорилось - не стоило выгонять Россию из привилегированного клуба великих держав. С одной стороны, шаг, конечно, обидный, а с другой - теряются всякие рычаги влияния на российскую политику со стороны G7.
На самом деле именно "великие державы" подтолкнули Путина беспредельничать.
***
А теперь по существу претензий.
Нет оправдания применению Россией силы? А Турции, уничтожившей российский самолет, никак не угрожавший ей и залетевший в турцкое небо лишь на несколько секунд, оправдание, выходит, есть? Самолет сбили, одного из пилтов убили, при спасении второго погиб боец спецназа. Это нормально?
А то, что украинские военные корабли, вторгшиеся в российские территориальные воды явно против желания РФ, и не подчинявшиеся приказан пограничников, задержали - при этом сами корабли не потопив и никого из моряков не убив, оказались взяты на абордаж - этому нет оправдания?
Странно, а если бы украинские корабли вторглись в территориальные воды, скажем, Израиля? Полагаю, сейчас вопрос возврата судов и команд не стоял бы - все давно были бы на дне.
***
Но главный вопрос - какое дело неформальному клубу больших начальников до отношений России и Украины, не водящих в их клуб? Господа уже присвоили себе статус хозяев планеты?
А.Б.
Баранов, воппрос для особо тупых написал 01.12.2018 01:39
вы кремлебляди и кремлепропагандоны изгои написал 01.12.2018 01:18
вы кремлебляди и кремлепропагандоны изгои написал 01.12.2018 01:15
Керченский пролив не является территориальными водами России.
Кто слил всех левых России и превратил их в пропагандистскую обслугу антинародной диктатуры путина и его банды? Зюганов? Да. И такие как баранов.
все обговорено. написал 01.12.2018 01:06
В Москвабаде американские дизайнеры все переделывают на американский лад,проводят переформатирование сознание масс на потребление и оскотинивание.
Идет бешеное народозамещение.
Все американские методички гауляйтер выполняет педантично.
А теп про скрепы и патриотизм-для отвлечения внимания.
Это как в немецких концлагерях в газовые камеры заключенных гнали под музыкуМоцарта и Вивальди.
И черный густой дым из трубы крематория клубился над и головами.
про Путина написал 01.12.2018 01:00
- Чем дальше мы идем, тем больше будет трудностей.
Из толпы раздается:
- Минуточку... Минуточку... Будьте добры - помедленнее, я записываю.
Путин - охраннику:
- Это кто?
- Наверное, пресса.
- А, пресса.
Путин снова:
- Чем дальше мы идем, тем больше будет трудностей.
Из толпы:
- Грандиозно! Выпьем за трудности! Отдай рог, бл..., я тебе говорю! Оба рога отдай, бл...