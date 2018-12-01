"Большая восьмерка" решила вмешаться в дела "государства-изгоя"

Главы МИДов Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа. Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации»,— говорится в заявлении.

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А кто это такие, G7?

Никакого официального статуса у "Большой семерки" нет, это неформальная группа, правда, весьма влиятельных граждан. Но ведь сами же выгнали Путина из своих рядов! И ладно бы просто не приняли, а то приняли, а потом выперли. Обидно. Не за Путина, за державу, так сказать.

А теперь мы кто? Изгои мы! Это очень неприятно, но зато нам все можно. Что с нас взять-то, с изгоев?

И ведь тогда еще писалось и говорилось - не стоило выгонять Россию из привилегированного клуба великих держав. С одной стороны, шаг, конечно, обидный, а с другой - теряются всякие рычаги влияния на российскую политику со стороны G7.

На самом деле именно "великие державы" подтолкнули Путина беспредельничать.

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А теперь по существу претензий.

Нет оправдания применению Россией силы? А Турции, уничтожившей российский самолет, никак не угрожавший ей и залетевший в турцкое небо лишь на несколько секунд, оправдание, выходит, есть? Самолет сбили, одного из пилтов убили, при спасении второго погиб боец спецназа. Это нормально?

А то, что украинские военные корабли, вторгшиеся в российские территориальные воды явно против желания РФ, и не подчинявшиеся приказан пограничников, задержали - при этом сами корабли не потопив и никого из моряков не убив, оказались взяты на абордаж - этому нет оправдания?

Странно, а если бы украинские корабли вторглись в территориальные воды, скажем, Израиля? Полагаю, сейчас вопрос возврата судов и команд не стоял бы - все давно были бы на дне.

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Но главный вопрос - какое дело неформальному клубу больших начальников до отношений России и Украины, не водящих в их клуб? Господа уже присвоили себе статус хозяев планеты?

А.Б.