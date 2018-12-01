Анатолий Баранов: учтем, что на территориях, прилегающих к Азовскому морю, Киевом объявлено военное положение

Дал интервью "Свободной прессе".

Так называемое украинское «Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) обнаружило чрезвычайно большое скопление кораблей в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на данные мониторинга сообщается в Facebook -аккаунте ведомства. Сообщение проиллюстрировано картой на которой отмечены суда, которые якобы не пускают через пролив.

Министерство сообщает, что с 25 по 27 ноября количество кораблей в проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза — со 167 до 421 (на карте они обозначены желтыми и красными точками соответственно).

— Обычно кораблями называют военные суда — сотни военных плавсредств у Украины нет точно, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Если речь идет о любых судах, то да, конечно, после украинской провокации некоторое время проход через пролив был закрыт. А что, могло быть иначе, когда пальба идет? Но причина ведь именно в украинской провокации. Это уже предельная наглость — устроить чрезвычайную ситуацию в проливе и обвинить противную сторону в том, что она на нее реагирует.

— Говорят, там еще иностранные корабли. Корабли каких стран там могут быть? Кого еще, кроме России и Украины, интересует Азовское море?

— В порты Азовского моря заходят суда разных стран. Скажем, в Мариуполь заходят за металлом «Азовстали». В морские порты Ростова и Таганрога суда идут как авто по трассе, непрерывным потоком — там много судов «река-море» из разных стран, это мощная транспортная артерия. Вывозят много зерна, иной продукции в основном сырьевого плана, ввозят товары конечной переработки — все как 100−150 лет назад.

— Значит, вы считаете, что ужесточение режима в Азовском море, в том числе, по отношению к торговым кораблям оправдано?

—Ужесточение мер оправдано чрезвычайной ситуацией, в особенности учтем, что на территориях, прилегающих к Азовскому морю, Киевом объявлено военное положение. Как не реагировать? Но то же самое ужесточение мер, конечно, бьет по торговле, и полагаю, долго не продержится.

— Обратит ли внимание Запад? Повлияет ли это на принятие решения о новых санкциях?

— Думаю, Запад не просто обратит внимание, а на Западе и придумали эту провокацию — обвинить Россию в том, что она реагирует на чрезвычайщину, устроенную Украиной. Дальше — искусство российской дипломатии. Или его отсутствие…

— Есть ли по-вашему выход из этого тупика? Сколько может длиться такая ситуация?

— Выход один — надо что-то делать с киевским режимом, у которого делать разные гадости Москве не просто вошло в привычку, а стало основным содержанием его внешней политики. Все, что происходит по оси Москва-Киев сегодня — это грандиозный внешнеполитический провал, и это провал будет и дальше проваливаться, если «в борделе не поменять девочек». Переставлять кровати можно сколько угодно —результата не будет.