К чему обязывает «рыцаря» Шойгу крест Мальтийского ордена?

Главе Департамента информации

и по СМИ Минобороны РФ

И.Е. Конашенкову

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

29 ноября на сайте портала ФОРУМ.мск опубликована статья под заголовком «Выходит, награждение г-на Шойгу званием Герой России нелегитимно?» (https://forum-msk.org/material/news/15213981.html).

Публикация широко разошлась по Сети, вызвала оживленные споры и дискуссии, стала фактом общественного сознания.

При всей деликатности поднятых вопросов, тем менее, руководствуясь законами о СМИ 1991 г. и об обращениях граждан 2006 г., просим вас рассмотреть наше выступление и в той или иной форме ответить на вопросы, волнующие читателей, православную общественность, журналистское сообщество и пользователей Сети.

1. Как сын 1-го секретаря Тувинского обкома КПСС, выросший в сугубо атеистической атмосфере и доросший до поста инспектора Красноярского крайкома КПСС, сегодня министр обороны С.К.Шойгу не имеет никакого морального и юридического права заниматься строительством т.н. Главного православного храма ВС РФ. А он занимается, что является святотатством, кощунством, фарисейством и оскорбляет религиозные чувства верующих (ч.1.ст.148 УК РФ).

Тем более, что сам С.К. Шойгу никогда не заявлял об ошибочности своего вступления в КПСС, работы в парторганах и переходе в православную веру.

2. Согласно ст. 14 Конституции РФ религиозные организации отделены от нашего светского государства и равны перед законом. Поэтому в структуре Минобороны РФ не может быть ни главного, ни других военных храмов. Это разорительная антигосударственная практика, на что журналистское сообщество намерено обратить внимание компетентных органов.

3. С конституционным принципом отделения религиозных организаций от светского государства никак не согласуется пребывание «отделенного» от государства патриарха Кирилла на коллегиях Министерства обороны. Зачем он там?

Противоречит Конституции, закону и Уставу гарнизонной и караульной службы ВС приветствие патриарха Кирилла на местах Почетным воинским караулом. Он ему просто не положен.

4. Непонятно, за какие заслуги 4 июля 2012 г. великий магистр Мальтийского ордена Римско-католической церкви Мэтью Фестинг лично наградил С.К.Шойгу высшей наградой - Мальтийским крестом.

Этот Орден католиков в общественном сознании и патриотических СМИ считается враждебным нашей стране и православной вере. К тому же вступление в этот орден, «рыцарство» в нем налагает на С.К. Шойгу свои «тайные» обязательства.

Было ли получено на это согласие Президента РФ В.В.Путина, которое требуется при награждении граждан России орденами других государств?

Надеемся, вопросы наших читателей, журналистского сообщества, православной общественности и пользователей соцсетей не составят для вас затруднений. И мы в той или иной форме получим разъяснения «по существу», как того требуют законы о СМИ и об обращениях граждан.

Просим также по возможности сообщить номер телефона личного пресс-секретаря министра Р.В.Марковской, по которому ей могли бы дозвониться журналисты СМИ.

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельник «Патриот»