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Московский листок

Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет

Опубликовано 01.12.2018 в разделе комментариев 2

Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. 

В апреле этого года умерла его жена Барбара Пирс Буш, с которой они прожили вместе 73 года. У них было пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.

Буш-старший занимал высший государственный пост США в течение одного срока, в 1993 году он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону. Президентство Буша-старшего было отмечено военными операциями в Панаме, на Филиппинах, а также масштабной военной кампанией «Буря в пустыне» по разгрому иракской армии Саддама Хусейна, вторгшейся в Кувейт. Кроме того, на время его президентства пришлось падение Берлинской стены, отставка первого президента Советского Союза Михаила Горбачева и распад СССР.

Джордж Буш - старший родился 12 июня 1924 года в городе Милтон, штат Массачусетс. Его отец Прескотт Буш был банкиром, а в 1952–1963 годах, будучи членом Республиканской партии США, представлял штат Коннектикут в Сенате США. 

В 1942 году после окончания Академии Филлипса Джордж Буш - старший пошел добровольцем в морскую авиацию. Окончив 10-месячные курсы, служил на авианосце San Jacinto и пилотировал торпедоносец-бомбардировщик Grumman TBF Avenger, будучи самым молодым морским летчиком того времени. Участвовал в боевых операциях в Японии и на Филиппинах. В 1945 году демобилизовался в чине младшего лейтенанта. За службу в авиации был награжден крестом и медалями.



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Всего комментариев к статье: 2
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на дуре он
женился написал 01.12.2018 11:14
поэтому и сын дебил.
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Земля стекловатой...
-Что это? написал 01.12.2018 10:18
Больше ничего.
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