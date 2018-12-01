Министр-капиталист Новак гордится ударным снабжением Китая энергоресурсами России

Экспорт энергоресурсов в Китай значительно вырос, отметили в Минэнерго РФ. По оценкам главы ведомства Александра Новака, по итогам текущего года поставки угля достигнут 27,2 миллионов тонн, что на 8,4% больше показателя прошлого года. Также, по словам Новака, стабильно осуществляются поставки нефти.

Александр Новак заявил, что Россия планирует до конца текущего года заключить контракты на поставку в Китай топлива для АЭС. Речь идет о топливе для двух новых энергоблоков Тяньваньской атомной электростанции и планируемого демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.

«До конца года рассчитываем также заключить топливные контракты по этим проектам», - сказал Новак на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в пятницу, 30 ноября, на полях саммита G20 в Аргентине.

Говоря же о газовом сотрудничестве, министр выделил проект «Ямал СПГ». «С начала запуска первой линии проекта в декабре 2017 года и запуска второй в августе этого года с проекта отгружено более 4,5 миллиона тонн сжиженного газа», - приводит слова главы Минэнерго РФ сайт ведомства. При этом Новак подчеркнул, что в ближайшее время ожидается пуск третьей очереди.

От редакции: Как говорится - кто чем гордится, а сырьевая империя всё тем же. Исправно снабжаем китайскую индустрию всеми необходимым, урра, господа! Отчего бы не снабжать свою индустрию - и газом, и нефтью, и углём? Да нет её, индустрии-то - нет в былом, советском масштабе, когда, наоборот, в тот самый Кузбасс, откуда нынче гонят в КНР уголь, съезжались со всего мира специалисты и рабочие строить Магнитку. Цинизм и позорность ситуации усиливает то, что отказаться от собственной и лёгкой промышленности (всё в Китае купим!), и от прочих отраслей - заставили Россию всё те же либерал-реформаторы, что сейчас восседают в советах директоров корпораций, перестающих быть государственными.

Тот же Новак, как бенефициар от распродажи за рубеж ресурсов России - гребёт несколькими лопатами миллионы, а за что? За то, что не спросив жителей РФ, правительство Медведева торгует на Запад и на Восток всеми энергоресурсами, а вдобавок ещё и по линии Росатома технологиями... Просто предел мечтаний! Это при проклятых большевиках тут пыжились, что-то строили, стягивали инженеров, специалистов, домны возводили - зато теперь от этих пережитков тоталитаризма народ избавлен, просто лишается природных ресурсов, а там уж "после нас хоть потоп". И это является главным пунктом "доклада Новака"!

Д.Ч.