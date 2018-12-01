"Демократическая" Франция подавляет слезоточивым газом бензопротесты в Париже

Полицаи в Париже применили слезоточивый газ против участников протестов против повышения цен на бензин, передает ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

Сообщается, что митингующие совершили попытку прорвать кордон полиции, который был установлен на съезде с многолучевого кругового перекрестка на площади Звезды - Шарля де Голля. В течении некоторого времени протестующие бросали в сторону оцепления различные предметы, в том числе — газовые гранаты.

Отмечается, что в результате действий полиции были задержаны двое.

Напомним, вчера французские протесты против повышения цен на топливо перекинулись на Бельгию. Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы - на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС.

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: "Макрон - в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии - прим. ТАСС) - в отставку!" Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях.

Новости по теме:

"Жёлтые жилеты" перекрывают магистрали уже в Бельгии

"Русский, учи французский!" Парижане встретили в штыки рост бензоцен

"Жёлтые жилеты" не жалеют защитников несправедливого, грабительского капстроя

Трудовая Франция поддерживает протест "жёлтых жилетов", ситуация почти революционная