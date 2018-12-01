В нищающей Путинской России один Газпром сказочно богатеет, чего и не стесняется

Российский нефтегазовый гигант представил результаты третьего квартала и девяти месяцев 2018 года. Прибыль и выручка увеличились, но акции все равно потеряли более 2% по итогам торгов.

Причитающаяся акционерам прибыль «Газпрома» в третьем квартале подскочила на 93%, до 386,4 млрд рублей. За девять месяцев, истекших 30 сентября, совокупная прибыль компании возросла на 75% и достигла 1 трлн рублей. В ходе торгов в пятницу, 30 ноября, котировки «Газпрома» потеряли более 2%.

За последний квартал выручка «Газпрома» увеличилась на 35%, до 1,93 трлн руб. За девять месяцев выручка выросла на 27%, до 5,9 трлн руб. Основную часть выручки компании принесли продажи газа, нефти и прочих углеводородов в страны Западной и Центральной Европы.

Продажа газа в европейские страны обеспечила «Газпрому» в третьем квартале выручку в размере 934,7 млрд руб, в страны бывшего СССР — 77,5 млрд руб, потребителям внутри России — 128,1 млрд руб. Общая выручка от продаж в третьем квартале 96,8 млрд куб м газа составила 1,14 трлн руб. Это на 41,5% выше выручки от продаж газа в третьем квартале 2017 года.

Продажи газа принесли «Газпрому» в третьем квартале почти 60% общей выручки. Продажа сырой нефти обеспечила «Газпрому» доход в размере 205 млрд руб, продажа продуктов нефтегазопереработки — еще 594,6 млрд руб.

Выручка от продажи электрической и тепловой энергии составила 87,6 млрд руб. В сравнении с третьим кварталом прошлого года нефтегазовая компания нарастила выручку от реализации сырой нефти на 33%, а за девять месяцев 2018 года — на 29%.

Компания отметила, что увеличение выручки от продажи сырой нефти, газа и продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен во всех географических сегментах, а также с увеличением объемов продаж группы «Газпромнефть».

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Пацаны просто поражают своим размахом! В стране, где две трети населения (это не по нашей, это по официальной статистике) экономит на продуктах питания - они громко и гордо рапортуют о росте чистой прибыли, то есть о том, что из нашей с вами земли, из советских месторождений газа и нефти они успешно выкачивают всё больше и больше, и начисляют себе, в свои кошельки всё больше миллиардов... Отважные мужики, я им даже завидую - не финансово, а чисто по-пацански. Никого они в своей сырьевой империи не боятся - не народа же, который они столь успешно обворовывают бояться? Народ тут давно никто ни о чём не спрашивает - как и с пенсионной реформой было. Просто "отнеситесь с пониманием" - и нет проблем! И к сверхприбылям, и к собственному обнищанию - отнеситесь с пониманием, дорогие россияне. А что рядом с вами паразиты, которые лишь пользуются проложенными в СССР трубопроводами и открытыми в СССР месторождениями с целью личного обогащения - что рядом с вами, дорогие россияне, есть наидражайшие россияне, чьи состояния давно измеряются миллиардами, так это пусть вас не беспокоит. Это не ваше уже. А вам - по Первому каналу покажут, как правильно хранить кипяток в термосе, чтобы не тратить энергоресурсы, которые вам уже не по карману. Зато они по карману КНР и Германии, например. Но приоритет экспорта газа и нефти - это и есть залог благосостояния паразитов из Газпрома, и не вы, нищие россияне, будете решать вопросы внешней политики, а они сами в Аргентине, вот прямо сейчас...

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