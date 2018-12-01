Москвичи митинговали сегодня против сноса "Соловья" и уплотнения Северного Чертаново

1 декабря в Москве прошли две акции социального протеста. В московском районе «Северное Чертаново» состоялся митинг против масштабной уплотнительной застройки, намеченной возле Битцевского леса. Собралось около 200 человек, люди добиваются проведения полноценных публичных слушаний по данному строительному проекту. Поддержать жителей пришли активисты МосСовета и Левого Фронта. Главное требование участников акции – учесть мнение местных жителей, которые убеждены, что «точечное» строительство многоэтажных домов существенно ухудшит качество городской среды в их районе.

А возле метро «Улица 1905 года» собрались защитники киноцентра «Соловей» (расположен возле метро «Баррикадная»), который хотят снести и построить на его месте торгово-развлекательный центр. Киноцентр «Соловей» — одно из немногих мест в Москве, где можно увидеть классику мирового кино.

На митинг в защиту киноцентра пришли около 250 человек – местные жители, активисты МосСовета, Левого Фронта, КПРФ, партии «Яблоко». Граждане требуют отремонтировать и сохранить киноцентр, а также восстановить варварски снесенный ДК им. Серафимовича. На митинге выступили Анастасия Удальцова, Николай Зубрилин, Сергей Митрохин. Акция прошла без происшествий.

Напомним, что на 15 декабря в Москве запланирован общегородской митинг «Народ против строительного произвола».

Радует, что политическая повестка переходит в авангард всех выступлений не в виде программных заявлений, а в осознании конкретных конфликтов с наступающей буржуазией.

Партия перемен привела очень много молодёжи, в частности, готовой ставить барьер девелопёрам там, где они теснят права и свободы москвичей.

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