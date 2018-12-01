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Московский листок

В Керченском проливе бьются мальтийские пираты с "Леди Марией" из Того...

Опубликовано 01.12.2018 в разделе комментариев 0

керчь крымнаш азов
В Керченском проливе бьются мальтийские пираты с "Леди Марией" из Того...

Корабль под флагом Того «Леди Мария» зацепил принадлежащее Мальте судно «Азов Конкорд» неподалеку от Керченского пролива. Об этом в субботу, 1 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). 

Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, в 02:26 по московскому времени. В процессе маневрирования «Леди Мария» задела винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд». 

В результате произошедшего у судна «Леди Мария» слегка поврежден один винт, а «Азов Конкорд» встал на якорь, рассказал «Пятому каналу» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его словам, пострадавших, а также серьезных последствий для судоходства или окружающей среды нет. 

Кравченко подчеркнул, что столкновения иностранных кораблей не произошло. Оба судна находятся на ходу, и поступления воды в их корпус не отмечается. 

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В результате инцидента в некоторых областях Украины было введено военное положение, кроме того, на территорию страны ограничен въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе 25 ноября, вывезены из СИЗО Симферополя. Об этом сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека по Крыму Людмила Лубина. 

"В СИЗО Симферополя сейчас ни одного из задержанных нет", - сказала Лубина, отметив, что не может сказать, куда переведены задержанные, так как обладает информацией только по Крыму. "Информация о том, куда их перевели, может быть только у ФСБ, которая ведёт дело", - подчеркнула уполномоченный. 

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что командный состав был переведен в одно из СИЗО Москвы, не уточнив точное число задержанных. Накануне адвокат Джемиль Темишев, участвующий в уголовном деле в качестве защитника одного из арестованных украинцев, заявил, что моряков, заключенных под стражу 26-27 ноября, вывозят в московский следственный изолятор "Лефортово".

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