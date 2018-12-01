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Московский листок

Детоубийца Цеповяз отсиживает свой срок в комфорте и приятной компании

Опубликовано 01.12.2018 в разделе комментариев 1

криминал позор силовигархия фсин цапки кущёвка цеповяз

Видео из VIP-камеры заключенного Вячеслава Цеповяза появилось в Сети. Бандит отбывает 20-летнее наказание за убийства в станице Кущевская. Видео опубликовано на YouTube. На кадрах видно, что преступник сидит с другими осужденными. В комнате стоят мягкие диваны и кресла, телевизор. Заключенные пользуются набором посуды для чаепития. 

Автор видео рассказал о сделанном в «хате» ремонте. По его словам, Цеповяз потребовал обновить комнату, «чтобы легче дышалось». Снимавший видео мужчина попросил заключенного помахать ему рукой. Цеповяз выполнил его просьбу, держа при этом телефон. По правилам осужденным запрещено пользоваться мобильными. 

Эта запись стала своеобразным продолжением истории о роскошных условиях в камере Цеповяза. Ранее в интернете появились фотографии с тюремных застолий бандита. Заключенный питается крабами, икрой, шашлыками. Генпрокуратура установила сумму ежемесячных закупок — 60 тысяч рублей. 

Кроме того, Цеповяз получает пакеты с передачами. Иногда их вес достигает 30 килограммов. Осужденному передают конфеты, колбасы, дорогостоящие сыры, красную икру, мясо, рыбу, сигареты, телефоны, предметы бытовой химии. Администрация колонии в курсе всех передачек. 

Кремль назвал ситуацию с VIP-камерой вопиющей.

- Да ладно! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - они ещё будут делать вид в Кремле, что ничего не знают о вип-камерах после того, как Ходорковский заказывал себе в такую же (и даже получше) вип-камеру дизайнерский ёршик для туалета? (что поделаешь, профессиональный журналист обязан знать и такие, туалетные тайны - информация 2007-го года) Представляете, какая была у Ходорковского камера - и верите ли, что о ней ничего не знал посадивший его в Красноуфимск человечек в Кремле? На самом деле, сильно-то воевать против випов в камерах они не будут ещё и по той причине, что самим тоже хочется комфортно посидеть, а возможностей там оказаться в свете накаляющейся социальной обстановки - у силовигархии становится всё больше. Только вот Вторая социалистическая революция и возрождённый ГУЛАГ вряд ли сохранят привилегии и там... Нет, их ждёт реалити-шоу "Казённый дом-2", где вся страна будет видеть ежедневный их труд, их вклад в восстановление разворованного ими социализма!

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
еще и депутатом станет написал 01.12.2018 18:11
вместе с Валерой Пермяковым. Русские рабы любят палачей и садистов!
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