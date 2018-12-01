Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Познер поставил ультиматум британцу Брилёву - а олигархам?

Опубликовано 01.12.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия классованенависть телевиденье первый канал
Познер поставил ультиматум британцу Брилёву - а олигархам?

Журналист Владимир Познер ответил на объяснения телеведущего и заместителя гендиректора телеканала «Россия 1» Сергея Брилева о получении британского гражданства. Об этом он написал на своем сайте Pozner Online. Познер пояснил, что из комментария Брилева так и не понял, как тот получил гражданство Великобритании. Журналист также отметил, что его предложение телеведущему отказаться от британского подданства связано с законодательством, по которому человек с двойным гражданством не может занимать руководящий пост в российском СМИ.

По словам ведущего Первого канала, если заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» дорожит своей должностью, то отказаться от иностранного гражданства или от поста было бы «логично». Он также отметил, что сдача гражданства не равна отказу от симпатий, а объяснение телеведущего он прочитал «с большим интересом». «Вы не думали написать автобиографию?», — заключил журналист. 

Ранее Познер предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от гражданства одной из стран. Ведущий также добавил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться. 

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

От редакции: Прелесть какая! У челяди околопутинского олигархата начались внутренние конфликты - вот-вот начнут высыпать в соцсети компромат друг на друга. "Я - патриот!" (потому что у меня вилла на Рублёвке, а не в Англии) "Ты не Гагарин, а я - Гагарин" (как в одной стёбной песенке соврокового андеграунда пелось). Любопытно, продлит ли свою мысль товарищ Познер (семья которого по коммунистическим убеждениям переехала в СССР) до всех олигархов и силовигархов, которые имеют часто не двойное, а тройное гражданство.

Лучшим людям Путинской России надо же позаботиться о безопасности всего честно заработанного тут? А нефтерубль так ненадёжен, а недвижимость могут революционеры взять "оккупаем" очередным... Так что ждём столь же гневных и обоснованных выступлений Познера, адресованных кавалеру орденов за благодеяния и заслуги перед отечеством Алишеру Усманову, экс-губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, другому другану Путина Тимченко и всем-всем-всем. Вот тогда зааплодируем! А то мелко выходит - подчинённого (хотя решать всё равно будет ЭрнэстИна), коллегу так вот подставлять под ненависть масс, а тех, кто содержит телеканал, прятать от сограждан, хотя информация о множественном гражданстве всего окружения Путина - в открытом доступе, как говорится, и Первый канал не смотри. Со времён Березовского (ОРТ) Первый канал работает только на олигархов, а они уж выбирают, каких президентов в Кремль сажать.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Новости по теме:

Рамзан элитных лошадок утаил - точнее, доход от них 

В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу

Санкции против самых дорогих россиян будут продлены в ЕС в году грядущем

Газпром-медиа успешно отвлекают экстрасенсами народ России от утечки его газа

Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
доктор+ написал 01.12.2018 18:35
Познер - это разновидность Шапиры. Хотя Шапиренок при каждом удобном случае плюет в Познера не меньше, чем в Навального, на самом деле и Познер, и Шапира делают одно и то же дело - обслуживают воров. С той лишь разницей, что у них разная стилистика и разные целевые аудитории: Познер промывает мозги тем, кто воображает себя рафинированной интеллигенцией, а Шапиренок поливает своим пометом мозги гопоты. Возможно, у Познера и Шапиры разные кормушки: в сети можно найти фотки, где Познер отдыхает с Чубайсом и Таней Дьяченко, а Шапиренок крутится около Путлера и воров путлеровского разлива. Но это уже детали.
Ответить
(без названия)
Илв написал 01.12.2018 18:33
Все они продажные до мозга костей, гнилые желудки. Нет там человеческого достоинства. Из серии жаба сожрала годюку
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
От Керчи - к блокаде Приднестровья?
От Керчи - к блокаде Приднестровья?
01.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинские резервисты рекрутированы в областях, где введено военное положение (0)
Познер поставил ультиматум британцу Брилёву - а олигархам? (2)
Детоубийца Цеповяз отсиживает свой срок в комфорте и приятной компании (1)
В Керченском проливе бьются мальтийские пираты с "Леди Марией" из Того... (0)
Москвичи митинговали сегодня против сноса "Соловья" и уплотнения Северного Чертаново (4)
В нищающей Путинской России один Газпром сказочно богатеет, чего и не стесняется (4)
"Демократическая" Франция подавляет слезоточивым газом бензопротесты в Париже (3)
Министр-капиталист Новак гордится ударным снабжением Китая энергоресурсами России (3)
Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет (15)
К чему обязывает «рыцаря» Шойгу крест Мальтийского ордена? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сoлнечный Дагестан
Дарья Митина Дарья Митина: Стишки
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Самоидентификация всей планеты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мало не покажется...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss