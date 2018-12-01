Познер поставил ультиматум британцу Брилёву - а олигархам?

Журналист Владимир Познер ответил на объяснения телеведущего и заместителя гендиректора телеканала «Россия 1» Сергея Брилева о получении британского гражданства. Об этом он написал на своем сайте Pozner Online. Познер пояснил, что из комментария Брилева так и не понял, как тот получил гражданство Великобритании. Журналист также отметил, что его предложение телеведущему отказаться от британского подданства связано с законодательством, по которому человек с двойным гражданством не может занимать руководящий пост в российском СМИ.

По словам ведущего Первого канала, если заместитель гендиректора телеканала «Россия 1» дорожит своей должностью, то отказаться от иностранного гражданства или от поста было бы «логично». Он также отметил, что сдача гражданства не равна отказу от симпатий, а объяснение телеведущего он прочитал «с большим интересом». «Вы не думали написать автобиографию?», — заключил журналист.

Ранее Познер предположил, что его коллега получил статус гражданина Великобритании до того, как начал занимать руководящие должности на телеканале. Он отметил, что на месте Брилева отказался бы от гражданства одной из стран. Ведущий также добавил, что у него тоже есть три гражданства, однако он не является руководителем и не хочет им становиться.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

От редакции: Прелесть какая! У челяди околопутинского олигархата начались внутренние конфликты - вот-вот начнут высыпать в соцсети компромат друг на друга. "Я - патриот!" (потому что у меня вилла на Рублёвке, а не в Англии) "Ты не Гагарин, а я - Гагарин" (как в одной стёбной песенке соврокового андеграунда пелось). Любопытно, продлит ли свою мысль товарищ Познер (семья которого по коммунистическим убеждениям переехала в СССР) до всех олигархов и силовигархов, которые имеют часто не двойное, а тройное гражданство.

Лучшим людям Путинской России надо же позаботиться о безопасности всего честно заработанного тут? А нефтерубль так ненадёжен, а недвижимость могут революционеры взять "оккупаем" очередным... Так что ждём столь же гневных и обоснованных выступлений Познера, адресованных кавалеру орденов за благодеяния и заслуги перед отечеством Алишеру Усманову, экс-губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, другому другану Путина Тимченко и всем-всем-всем. Вот тогда зааплодируем! А то мелко выходит - подчинённого (хотя решать всё равно будет ЭрнэстИна), коллегу так вот подставлять под ненависть масс, а тех, кто содержит телеканал, прятать от сограждан, хотя информация о множественном гражданстве всего окружения Путина - в открытом доступе, как говорится, и Первый канал не смотри. Со времён Березовского (ОРТ) Первый канал работает только на олигархов, а они уж выбирают, каких президентов в Кремль сажать.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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