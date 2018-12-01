Украинские резервисты рекрутированы в областях, где введено военное положение

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов. Об этом политик рассказал 1 декабря во время передачи новой техники военным частям Киевской области. «Их проведение уже началось», — цитирует главу Украины ТАСС.
Порошенко отметил, что власти ведут передислокацию военных подразделений в соответствии с одобренным стратегическим планом вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.
«Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, которая прикрывает от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск», — добавил Порошенко.
Вечером 30 ноября стало известно, что значительная группировка ВСУ в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении. По данным разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен передислоцировать войска в связи с введением военного положения в ряде областей страны. При этом речь шла об усилении присутствия частей ВСУ вблизи российской границы. Начальник генштаба вооруженных сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко в этот же день заявил, что войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям. Также, по его словам, в январе 2019 года состоятся испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб».
25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.
Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.
В ближайшее время Украина намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Он отметил, что к настоящему моменту расторгнуты уже почти пять десятков соглашений.
"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров. <...> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров", - заявил он, выступая в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" вечером 29 ноября.
Климкин добавил, что сейчас украинские власти досконально пересматривают договорную базу между странами, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, уже не имеют смысла. Однако к этому, как полагает глава внешнеполитического ведомства, стоит относиться очень аккуратно, чтобы не навредить самим украинцам.
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это их внутренне дело написал 01.12.2018 19:58
С.П.Вдиван написал 01.12.2018 19:25