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Московский листок

Украинские резервисты рекрутированы в областях, где введено военное положение

Опубликовано 01.12.2018 в разделе комментариев 2

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Украинские резервисты рекрутированы в областях, где введено военное положение

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов. Об этом политик рассказал 1 декабря во время передачи новой техники военным частям Киевской области. «Их проведение уже началось», — цитирует главу Украины ТАСС.

Порошенко отметил, что власти ведут передислокацию военных подразделений в соответствии с одобренным стратегическим планом вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы. 

«Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, которая прикрывает от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск», — добавил Порошенко. 

Вечером 30 ноября стало известно, что значительная группировка ВСУ в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении. По данным разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года. 

28 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен передислоцировать войска в связи с введением военного положения в ряде областей страны. При этом речь шла об усилении присутствия частей ВСУ вблизи российской границы. Начальник генштаба вооруженных сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко в этот же день заявил, что войска запланировали на декабрь учебные стрельбы по морским и надводным целям. Также, по его словам, в январе 2019 года состоятся испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб». 

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

На этом фоне власти Украины приняли решение ввести в ряде регионов страны военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября. 

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. По его мнению, эта акция была организована действующей властью, в том числе главой государства Петром Порошенко, в преддверии президентских выборов.

В ближайшее время Украина намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Он отметил, что к настоящему моменту расторгнуты уже почти пять десятков соглашений. 

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров. <...> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров", - заявил он, выступая в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" вечером 29 ноября.

Климкин добавил, что сейчас украинские власти досконально пересматривают договорную базу между странами, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, уже не имеют смысла. Однако к этому, как полагает глава внешнеполитического ведомства, стоит относиться очень аккуратно, чтобы не навредить самим украинцам.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
это их внутренне дело написал 01.12.2018 19:58
нам о России думать надо, а не совать свой нос в чужие страны!
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Сюжет захватывает, пора по нему ставить балет.
С.П.Вдиван написал 01.12.2018 19:25
В финале, 28-го декабря недруги смущены, посрамлены и отступают, пушки палят салют, резервисты пляшут на площади вокруг Героя, провозглашают его императором и разбегаются по домам встречать Новый Год по причине завершения военного положения. Благодарная страна возвращается к мирной жизни, кроме горилки ни капли не пролив.
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