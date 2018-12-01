В Афинах на встрече коммунистических и рабочих партий осуждён запрет компартии Казахстана

По итогам 20-ой международной встречи коммунистических и рабочих партий, которая состоялась в Афинах, была принята итоговая декларация, которая призывает к борьбе против угрозы войны, проявления фашизма и антикоммунизма. В этом документе были отмечены страны, в которых активно идут процессы декоммунизации, а коммунисты подвергаются гонениям. В их число был включен и Казахстан, где в 2015-м году судом по формальным причинам была ликвидирована Коммунистическая партия Казахстана.

Об активных действиях Астаны в деле проведения декоммунизации, переименования населенных пунктов, улиц, скверов и парков, сноса памятников советской эпохи и возвеличивания националистов и коллаборационистов, сотрудничавших с нацистской Германией, рассказал на заседании подготовительной рабочей группы «Солиднета» сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов. Центральным моментом в этой кампании была ликвидация старейшей Коммунистической партии Казахстана и попытки заменить ее на международной арене искусственной Коммунистической Народной партией Казахстана (КНПК), созданной администрацией президента Назарбаева и курируемой КНБ.

Чего стоит только то, что возглавляет эту марионеточную КНПК полковник Комитета Национальной Безопасности (КНБ) и депутат Мажилиса Конуров, который принимал участие в гонениях на коммунистов, в составе преступной организации, осуществляющей репрессии и террор в отношении рабочих, профсоюзных и оппозиционных активистов. Сейчас власти при поддержке лоббистских структур пытаются протолкнуть свою марионетку в международные коммунистические организации и даже «объединить» оставшихся членов КПК с КНПК, что будет означать на деле окончательную ликвидацию коммунистической партии в стране.

В противовес разгромленным коммунистам и левым, в ситуации открытой буржуазной диктатуры и политического вакуума, сложившегося в обществе, власти Казахстана создают и финансируют крайне правые националистические и прозападные либерал-националистические организации, например, «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), выступающих за запрет коммунистической идеологии и за принятие закона «о голодоморе» по примеру Украины. Подобные объединения и многочисленные интернет издания создаются в качестве поддержки официального национал-популистского курса, направленного на строительство моноэтнического государства.

Вершиной этих процессов стало открытие властями Казахстана в прошлом году в Кызыл-Орде памятника основателю и идеологу Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю (Шокаю), именем которого называются улицы и библиотеки в стране. И на этом фоне участились факты вандализма в отношении памятников бойцам Красной Армии и имели место сносы мемориальных комплексов погибшим в борьбе с немецким фашизмом. Все это сопровождается в прессе оголтелой антикоммунистической истерией, в которую свою главную лепту внес и Нурсултан Назарбаев, своими заявлениями «о преступности коммунизма» и постановлением «о борьбе с идеологически устаревшими символами и памятниками».

В связи с инициативой Коммунистической партии Турции создать международную группу юристов по рассмотрению дел о запрете компартий и коммунистической идеологии, а также по преследованию коммунистов, есть идея подготовки документов на подачу в комитет ООН по свободе объединений о судебной ликвидации Коммунистической партии Казахстана последней легальной оппозиционной партии в стране. Первым шагом в этом стало включение Казахстана в список стран, где идут активные процессы декоммунизации и властями предпринимаются действия по запрету коммунистической идеологии.

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