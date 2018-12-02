В Париже революционный мордобой - мама не горюй!

Во время беспорядков в Париже пострадали, по последним данным, 110 человек, один из протестующих находится в реанимации, среди пострадавших — двадцать полицейских, всего задержаны более 260 человек. Протест сопровождался столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей. Всего были зафиксированы 187 возгораний. Подожжены шесть зданий.

Наверно, эти события куда важней, чем то, о чем "перетерли" Трамп и Путин по пути к сортиру на саммите в Аргентине, и что сказал Макрон по поводу акций протеста в его столице, пока он сам тоже болтался по Аргентинам...

Важный для нас вопрос: почему относительно небольшое повышение цен на бензин вызвало волну протестов во Франции, а у нас тот же бензин подорожал абсолютно безболезненно для правительства?

В общем, понятно, почему. Никто не собирается всерьез свергать Макрона, но президента Франции все же выбирают, поэтому на будущих выборах ему этот парижский мордобой обязательно зачтется.

А у нас такие "выборы", что хоть выйди и помочись в толпу избирателей с самой высокой трибуны - ничего не будет, а на Первом канале пройдет программа о божьей росе.

Мордобой? В 2011 году при задержании на Триумфальной и чуть позже мне так "вломили", что два месяца потом шея не ворочалась. Даже ОБСЕ заявление сделала по поводу этого избиения. И что? И ничего! Никто даже расследовать не стал, не то что меры принимать. А Путина выбрали и в прошлый раз, и в нынешний. Так, будто он целыми днями только милостыню раздает и младенцев батальонами целует, а также практикует массовые исцеления и прочее чудотворчество.

Да завтра каждого третьего повесят на Лобном месте, а оставшиеся все равно проголосуют подавляющим большинством. С таким народом ни санкции не страшны, ни водка паленая.

Зато когда наш народ однажды раздухарится - тут только держись и оттаскивать успевай.

А.Б.