Сырьевая империя всё быстрее гонит на Запад свои нефтяные запасы

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 млн баррелей.

В ноябре добыча выросла на 3,9% (год к году), до 46,53 млн т, сообщает «Интерфакс» cо ссылкой на данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК». Экспори нефти в страны дальнего зарубежья в 2018 году снизился до 218,03 млн т (на 0,8%). Ежедневно в среднем экспортировалось 4,78 млн баррелей.

Объем добычи газа за 11 месяцев вырос на 5%, до 658,11 млрд куб. м. В ноябре было произведено 62,67 млрд куб. м газа (рост на 2,7%).

Ранее сообщалось, что экономическая комиссия ОПЕК предлагает снизить объем нефтедобычи на 1,3 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы «сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году». Решение должно быть принято на встрече в Вене 6 декабря.

Молодцы, нефтяники! Не отстают от Газпрома, который тоже вчера рапортовал родине о рекордных прибылях.

Российский нефтегазовый гигант представил результаты третьего квартала и девяти месяцев 2018 года. Прибыль и выручка увеличились, но акции все равно потеряли более 2% по итогам торгов.

Причитающаяся акционерам прибыль «Газпрома» в третьем квартале подскочила на 93%, до 386,4 млрд рублей. За девять месяцев, истекших 30 сентября, совокупная прибыль компании возросла на 75% и достигла 1 трлн рублей. В ходе торгов в пятницу, 30 ноября, котировки «Газпрома» потеряли более 2%.

За последний квартал выручка «Газпрома» увеличилась на 35%, до 1,93 трлн руб. За девять месяцев выручка выросла на 27%, до 5,9 трлн руб. Основную часть выручки компании принесли продажи газа, нефти и прочих углеводородов в страны Западной и Центральной Европы.

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