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Московский листок

С Путиным Трамп не здоровается, а Ким Чен Ына к себе зовёт

Опубликовано 02.12.2018 в разделе комментариев 3

сша кндр трампнаш
С Путиным Трамп не здоровается, а Ким Чен Ына к себе зовёт

Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на борту номер один по возвращении из Аргентины, сообщает Reuters. «Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения», — сказал он, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.

В конце октября южнокорейское издание Chosun Ilbo узнало у источников, что вторую встречу Трамп и Ким Чен Ын планируют провести до 10 января 2019 года. По словам источника, администрация Трампа приняла соответствующее решение. 

В июне в Сингапуре прошел исторический саммит США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о достижении мира на Корейском полуострове. Трамп также заявлял, что вторая встреча с лидером Северной Кореи состоится после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 6 ноября. 

В начале ноября МИД КНДР предупредил, что страна может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции.

А 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Об этом сообщило агентство ЦТАК. 

"После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны", - сообщает агентство. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР по-прежнему отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере. 

"Испытания высокотехнологичного тактического оружия прошли успешно, все намеченные параметры по мощности и совершенствованию были достигнуты", - говорится в сообщениях. Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано, не приводится. При этом ЦТАК отмечает, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ить написал 02.12.2018 13:21
Колония не имеет слова и путин вечный гемнаст теперь уже трампа. Ким кстати не стесняется в вырожениях по поводу сша,, а для пу омерика великая держава. Слабых и трусливых бьют, это закон.
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(без названия)
Лолита написал 02.12.2018 12:56
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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(без названия)
Буратино написал 02.12.2018 12:42
А чего здороваться с оператором "мировой бензоколонки"?
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