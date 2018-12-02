С Путиным Трамп не здоровается, а Ким Чен Ына к себе зовёт

Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на борту номер один по возвращении из Аргентины, сообщает Reuters. «Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения», — сказал он, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.

В конце октября южнокорейское издание Chosun Ilbo узнало у источников, что вторую встречу Трамп и Ким Чен Ын планируют провести до 10 января 2019 года. По словам источника, администрация Трампа приняла соответствующее решение.

В июне в Сингапуре прошел исторический саммит США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о достижении мира на Корейском полуострове. Трамп также заявлял, что вторая встреча с лидером Северной Кореи состоится после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 6 ноября.

В начале ноября МИД КНДР предупредил, что страна может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции.

А 16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

"После демонстрации мощи нового оружия верховный лидер Ким Чен Ын заявил, что ученые и промышленники проделали огромную работу, которая призвана повысить обороноспособность страны", - сообщает агентство. Ким Чен Ын также заявил, что КНДР по-прежнему отдает приоритет развитию оборонных технологий и научных разработок в этой сфере.

"Испытания высокотехнологичного тактического оружия прошли успешно, все намеченные параметры по мощности и совершенствованию были достигнуты", - говорится в сообщениях. Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано, не приводится. При этом ЦТАК отмечает, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.

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