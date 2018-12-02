Следом за чрезвычайной, во Франции может сложиться революционная ситуация

Власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с неутихающими акциями протеста «желтых жилетов», заявил представитель французского правительства Бенжамин Гриво. По данным Europe1, с призывом ввести особый режим к правительству обратились представители полицейских профсоюзов.

Массовые протесты «желтых жилетов» против повышения цен на бензин проходят во Франции с середины ноября. В субботу, 1 декабря, столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. В Париже были задержаны более 400 участников акции, передает AFP. В ходе протестов ранены 133 человека, 22 из них — полицейские.

RT France сообщает, что во время акции Елисейских Полях двое журналистов телеканала были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья. Люка Леже получил травму челюсти и находится в больнице. «Мы смогли поговорить с ним, и он заверил нас, что его состояние стабильно»,— заявила глава канала Ксения Федорова. Насколько серьезны травмы второго репортера, не сообщается.

По данным МВД, в 1619 демонстрациях по всей стране приняли участие 106 тыс. человек. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп из-за акций протеста в стране отменил визит на Всемирную конференцию ООН по вопросам изменения климата.

Напомним, вчера полицаи в Париже применили слезоточивый газ против участников протестов против повышения цен на бензин, передает ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

Сообщается, что митингующие совершили попытку прорвать кордон полиции, который был установлен на съезде с многолучевого кругового перекрестка на площади Звезды - Шарля де Голля. В течении некоторого времени протестующие бросали в сторону оцепления различные предметы, в том числе — газовые гранаты.

А 30 ноября протесты против повышения цен на топливо перекинулись и на Бельгию. Несколько сотен "желтых жилетов" практически остановили движение по бульварному кольцу Брюсселя и нескольким ключевым магистралям, ведущим к центру столицы. Протестующие заблокировали две крупные транспортные развязки в центре столицы - на бульваре Режан и на улице Луа, передает ТАСС.

Протестующие в желтых светоотражающих жилетах скандируют: "Макрон - в отставку! Мишель (премьер-министр Бельгии - прим. ТАСС) - в отставку!" Они выложили на дороги бетонные блоки и куски арматуры, а также блокировали несколько улиц, маршируя по кругу по пешеходным переходам. По свидетельствам участников акции, большая часть людей собралась по призывам в социальных сетях.

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