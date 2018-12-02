Человеку чтобы не болеть, нужно жить только летом или в отапливаемом помещении

Холод является ключевым природным фактором, подрывающим здоровье человека и способным привести к гибели, выяснили китайские ученые. Они проанализировали свыше 1,8 млн естественных летальных исходов в период с 2013 по 2015 год в более чем 270 городах КНР.

Оказалось, что в большинстве случаев смерть имела выраженную связь с пониженным температурным фоном.

Дело в том, что холод негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, ведет к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление и провоцирует воспалительные процессы.

Опасность заболеть после сильного охлаждения существует в течение двух недель, тогда как последствия перегрева способны привести к недомоганию или гибели лишь в течение двух-трех дней.

Исследователи назвали оптимальной для человеческого организма температуру в 22,8 градуса Цельсия – при таком уровне риск заболеть минимален.

Ранее выяснилось, что при попадании в больницу примерно 60–80% пациентов врут докторам о причинах заболевания, потому что испытывают стыд и хотят, чтобы доктора считали их «примерными больными».

Отметим, что в РФ в ситуации, когда температура в жилых помещениях становится на долгие часы, а то и сутки сильно ниже 22 градусов, - оказываются чуть ли не каждый день десятки тысяч дорогих россиян. Недавно это были куряне.

Без тепла и горячей воды 24 ноября остались более 18,5 тысяч жителей областного центра, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Под аварийное отключение попали 72 многоэтажки и девять социальных объектов. Авария - порыв на участке теплосети - произошла около полуночи 23 ноября. Жители региона получили уведомление от МЧС о том, что ориентировочно ЧП будет ликвидировано к двум часа дня 24 ноября.

Напомним, что это далеко не первое ЧП с порывом теплосети в Курске с начала отопительного сезона. Также жители областного центра жалуются на периодическое отключение горячей воды в течение суток на несколько часов.

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