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Московский листок

Дешевле везти мусор в Архангельск, чем сортировать под Москвой?!

Опубликовано 02.12.2018 в разделе комментариев 0

экология москва собянин архангельск мусор ядрово
Дешевле везти мусор в Архангельск, чем сортировать под Москвой?!

Более 3 тысяч человек собралось в воскресенье на митинге в Архангельске на акцию против ввоза в область мусора из других регионов. Такие цифры называют организаторы митинга, но некоторые из них утверждают, что число архангелогородцев, пришедших, было намного больше и составило около пяти тысяч человек, сообщает "Эхо Севера". По официальным данным УМВД на митинге присутствовало 1 050 человек. Наблюдатели отмечают, что постоянно на территории находилось около 2 000, но, вероятно это из-за того, что многие уходили. 

На мероприятие люди приходили целыми семьями, приготовили плакаты, специально тепло оделись. 

Митинг начался в 12:00 у Соловецкого камня в Архангельске. На импровизированной сцене выступили лидеры и сторонники разных партий, за исключением "Единой России". Представители партии власти были изображены на плакатах так называемого "Позорного полка". Видимо, тем самым северяне хотели выразить ЕР свое недоверие, пишет издание. 

В Северодвинске протестовать горожан вышло больше, чем в Архангельске, по понятной причине - совсем рядом Рикасиха. Это место размещения нового единого "ЭкоТехноПарка", который заменит чадящие свалки. 

В соответствии с проектом, эта система должна включать в себя полигон, мусоросортировочную станцию, мусороперерабатывающий завод и комплексное транспортное решение. 

Накануне архангельские коммунисты отказались участвовать в едином дне протеста против ввоза московских отходов и провели свой митинг. 

Напомним, в соответствии с общефедеральным проектом, который решает задачи по утилизации, вывозить мусор из Москвы планируется в Архангельскую область, а также и в другие удаленные от столицы регионы. 

Удалять мусор из Москвы с помощью логистики, а не через строительство новых полигонов, было решено после "мусорных протестов" в Подмосковье. Несколько лет назад коммунальный мусор прекратили принимать 24 из 39 подмосковных полигонов. Местные жители стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок, перебои с вывозом мусора и стали выходить на акции протестов. 

В столичном департаменте ЖКХ объяснили, что Архангельская область была выбрана для реализации подобного проекта по ряду причин. Среди них - доступность транспортной инфраструктуры, малая плотность населения и климатические условия. И местное правительство уже утверждает проект, в соответствии с которым отходы из Москвы будут вывозить по железной дороге на полигон в районе железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. Подготовка к строительству уже началась более месяца назад.

От редакции: Если есть технология сортировки мусора - зачем так далеко его везти?! Ответ элементарен: никакой технологии или хотя бы даже намерений её создать у миллионеров в правительстве Москвы и в департаменте ЖКХ нет. Минимализировать расходы на утилизацию мусора (сдирая с москвичей огромные деньги не просто за вывоз, а за утилизацию мусора) - вот их цель. Переработка, именно переработка, то есть продуманная, эргономичная и минимально вредящая природе сортировка и утилизация мусора - для столичных капиталистов неразрешимая задача. Для Чайки, Чемезова и других господ-миллионеров с двойным и тройным гражданством. Им проще сжигать те элементы, которые могли бы пройти и второй и третий цикл использования. Для этого в Ногинске хотят построить мусоросжигающий завод - что тоже недопустимо и уже вызвало протест. Раздельный сбор мусора (хотя бы) в Москве - тоже почему-то Собяниным и Ко не рассматривается.

И вот сперва новое "Ядрово" хотят устроить под Ярославлем, но народ там встал стеной, и эшелоны с мусором в проектных бумажках мэрии и правительства Собянина "гонят" всё дольше на Север. "Малая плотность населения" - вы слышите в этой формулировке весь цинизм этих дармоедов? То есть предполагаемая ими в Архагельской области "переработка" - априорно опасна для населения, поэтому и вынуждены они тащить мусор так далеко. А теперь посчитайте, сколько это затрат на транспорт! Да и сколько времени дополнительного в вагонах и при перегрузке несортированный мусор будет гнить, выделяя токсины, свалочный газ?! Вот она - системная лень. Не имея намерений наладить сортировку мусора, которая сразу удешевила бы и экологически улучшила бы его утилизацию - они однако имеют лишние миллиарды на его транспортировку в течение двух суток (!) Мусорные эшелоны - где это видано! А в Путинской России, где сын прокурора наживается на вывозе мусора, а "перерабатывать" его - ставляет матушке-природе...

Важно, чтобы всех москвичей не считали свалочами (от слова "свалка") - которые заодно с мэрией-миллионЕрией и депратаментом ЖКХ. Мы - тоже против засорения Архангельской области и любых других областей нашим мусром. Мы требуем, чтобы здесь, под Москвой были созданы сортировочные центры, на которых разгребать мусор будут те господа из мэрии-миллонерии и из "бизьнеса", кто столько лет наживался на засорении московским мусором Подмосковья. Волоколамска, Кучино, других городов... Требуем показать нам в режиме реалити-шоу их работу на мусорном конвейере, вот чего мы желаем искренне и массово - а не встречать их опять в списках "Форбс"!

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении

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