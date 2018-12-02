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Московский листок

Порошенко раскрыл коварные планы Москвы аннексировать Бердянск и Мариуполь

Опубликовано 02.12.2018 в разделе комментариев 2

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Порошенко раскрыл коварные планы Москвы аннексировать Бердянск и Мариуполь

Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Об этом глава государства сказал в интервью Funke Media Group, выдержки из которого приводятся на его сайте. 

По словам Порошенко, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал президент Украины. 

Ранее Порошенко в интервью Bild заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, и в Киеве видят признаки подготовки наземного вторжения России.

После того как российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка, которые, по утверждению ФСБ, нарушили границу России, на Украине на 30 дней было введено военное положение. Порошенко заявил, что во время действия военного положения права россиян будут ограничены. Позднее власти Украины ограничили въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения на въезд и пребывание украинцев, а пойдет по пути либерализации пребывания украинских граждан.

Напомним, 28 ноября Порошенко назвал произошедший 25 ноября инцидент в Азовском море "чрезвычайным событием впервые за 4,5 года российской агрессии". "Официально, без всякого срыва шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

Он продемонстрировал журналистам материалы разведывательных данных и спутниковые снимки, на которых запечатлено скопление российских танков недалеко от украинской границы. "Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывают", - отметил Порошенко.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Путчинской Эрифее Мариуполь не нужен, Бердянск тем более останется в Укропее
С.П.Вдиван написал 02.12.2018 20:49
Надо же оставить Укропее хоть какой-то выход к морю (пусть с подныриванием под Крымский мост)
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(без названия)
да лана... написал 02.12.2018 20:20
все понимают что РФ нада захватить канал и выход к днепровской воде
ибо без украинской воды крым сдохнет
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