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Московский листок

Анатолий Баранов: Я бы предложил проект канала между Азовским морем и Колымой

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев
Анатолий Баранов: Я бы предложил проект канала между Азовским морем и Колымой

Дал комментарий "Свободной прессе". 

Некто Пётр Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. 

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — рассказал он в интервью немецкому Funke Media Group.

— Ничего особенного в заявлении Порошенко нет, обычный «наброс на вентилятор», — убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Никто же не станет разбираться, все же целый президент сказал. Хоть и президент странного государства, но все же… Это все копится и создается определенное впечатление, что в России живут какие-то людоеды. Помните, перед вторжением в Ирак США лет десять занимались расчеловечиванием образа Саддама и дискредитацией иракского режима, на всех уровнях.

— Где логика? Почему Россия этого не сделала в 2014-м?

— Для подобных заявлений логика не важна. Кто там помнит, что было пять лет назад где-то в Донбассе. Да вообще мало, кто себе там представляет, где это Бердянск какой-то. Это Африка для них. Главное — Россия пытается захватить что-то на Украине.

— А нужен ли России вообще наземный коридор из Донбасса и Крым? А мост зачем строили тогда?

— Коридор вообще-то был бы не лишним, но есть вопрос к руководству РФ — почему его не пробили в 2014-м, когда ничто не мешало? Зачем сдали Мариуполь, уже освобожденный ополченцами? А теперь все это выглядит действительно странно. Впрочем, литовцы, мотивируя присутствие войск НАТО тоже говорят о каком- то коридоре в Калининград. А украинское руководство просто заимствует.

— Может ли в реальности проект такого «коридора» в будущем вновь всплыть? При каких условиях?

— По большому счету, политика Украины вокруг Крымского моста может ставить под вопрос его безопасность, и тогда может возникнуть вопрос аннексии. Как в Финскую войну, которую начал тоже не СССР, а финны, начавшие размещать на своей территории немецкие войска. Исторические аналогии прозрачны.

— Порошенко сделал эти заявления в интервью немецкому журналу. То есть это послание западной аудитории? Там в это кто-то поверит? А на Украине?

— Кто там во что поверит на Украине, никому не интересно, мнение индейцев шерифу не интересно. На Западе же тоже неважно, поверят или нет. Создается определенный фон, на котором реальными покажутся вообще любые обвинения. Хоть в том, что мы готовим геноцид украинцев путем поставки бракованных презервативов, хоть в том, что готовим присоединение Киева к Брянской области. Я бы предложил проект канала между Азовским морем и Колымой, на котором планируется погубить все украинское население. Масштабно, креативно, улучшает географию.



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