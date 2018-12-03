Главный финансовый аферист России

Занимаясь в качестве эксперта изучением ряда уголовных дел, по которым довольно известных в России людей пытаются сегодня обвинять в совершении мошеннических действий с бюджетными средствами, я совершенно неожиданно для себя пришел к выводу о том, что самым главным мошенником и финансовым аферистом в нашей стране является… Банк России!

Да-да! Именно структура, которая у нас именуется «Банком России», а по официальным документам почему-то называется «Центральным Банком Российской Федерации» является в нашей стране самым главным финансовым мошенником и аферистом!

Причем, произошло это не спонтанно, а совершенно осознанно, с четко продуманными целями, специально для планомерного разрушения государства, которое мы пока еще именуем «Российская Федерация».

И за доказательствами, как говорят в подобных случаях следователи, далеко ходить не надо.

Достаточно проанализировать сегодняшнюю законодательную базу «деятельности» «Банка России» и внимательно посмотреть на тот «продукт», который выпускает в обращение по всей стране эта «структура».

Итак, что же такое на сегодня «Банк России»?

Как он функционирует и кому подчиняется?

Чем владеет и на основе чего выпускает свои, так называемые, «банковские билеты»? Которые все мы, доверчивые граждане этого государства, почему-то считаем официальной валютой своей страны! Или, попросту говоря – деньгами!

В соответствии с п.1 Федерального Закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции от 29.07.2018 г.) «Банк России» является некой самостоятельной структурой, которая осуществляет свою деятельность «независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».

Вот так! Ни много – ни мало! То есть, это – кобыла, которая гуляет по российскому финансовому огороду сама по себе, никому и ничему не подчиняясь! И щиплет травку в виде богатых финансовых дивидендов, поглядывая на всех свысока и радостно время от времени взбрыкивая своими ретивыми копытами!

Ну, а что же Правительство России?! Оно-то где?! И какую роль играет тогда в финансовой политике Государства Российского наш главный «управляющий орган страны»?! Неужели Правительство не имеет никакого права в решении наиболее важных финансовых вопросов страны?

Оказывается, «Банк России», в соответствии все с тем же Законом, всего лишь «взаимодействует с Правительством России»…

Так кто же тогда руководит «Банком России»? И кому он реально подотчетен?

В соответствии с Законом, эта «структура» подотчетна Государственной Думе Федерального Собрания России.

Госдума России избирает сроком на 5 лет Председателя «Банка России» и 14 членов «Совета директоров». Которые потом практически вытворяют все, что им заблагорассудится! Потому что на отчет в Госдуму Председатель главного банка страны приходит от силы раз в год! А все остальное время эта лихая братия активно «лепит» финансовую политику огромной страны по своему собственному разумению и, скорее всего, в своих собственных интересах. А для того, чтобы затребовать «на ковер» в Госдуму Председателя «Банка России» или кого-то из членов, так называемого, «Совета директоров» этого «Банка» во внеплановом порядке, депутатам требуется набрать более 2/3 голосов. Что сделать практически невозможно. Если только в стране не произойдет очередного финансового обвала или полного дефолта!

Так что же такое, все-таки этот самый «Банк России»?

Чем он реально располагает, если ему вверена такая неограниченная финансовая власть в нашей огромной стране?

Так вот. Согласно все тому же Федеральному Закону № 86-ФЗ уставной капитал самого главного банка нашей страны составляет всего лишь 3 миллиарда рублей (!)

При этом оборот денежных средств, проходящих через «Банк России», превышает сотни триллионов (!) рублей!

Тебе это ничего не напоминает, мой дорогой читатель?

А я, вот, вдруг сразу начинаю вспоминать нашего незабвенного Леню Голубкова! С его знаменитыми «фантиками счастья от МММ»!

Поэтому сейчас мы перейдем к «фантикам счастья от «Банка России»!

Ибо, иначе назвать то, что выпускает в оборот по всей стране данная структура под названием «билеты «Банка России», назвать нельзя!

Но! Давайте все по порядку!

Каждый год, начиная с октября месяца, в Государственной Думе России начинается веселая игра под названием «Обсуждение и утверждение Государственного бюджета страны на следующий год». Сначала профильный Комитет по бюджету и экономической политике долго мусолит этот многотомный «документ». Потом он расходится по другим «комитетам» и «комиссиям». Затем его начинают изучать во фракциях и отдельные депутаты. И, наконец, все это выносится на пленарное заседание Палаты! Где идут ярые споры о том, кому, куда и сколько добавить и у кого и сколько отобрать.

Только вот наши уважаемые «народные избранники» не могут понять одной простой истины! Они не понимают, что каждый год они делят обыкновенные «конфетные фантики»! Потому что назвать то, что выпускает структура, именуемая «Банком России», деньгами – нельзя по определению! Таких «фантиков» они в своей «независимой» финансовой конторе могут напечатать сколько угодно! И когда угодно! Потому что согласно ст. 29 Федерального Закона № 86-ФЗ «эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятие их из обращения на территории Российской Федерации осуществляется исключительно Банком России». При этом, обеспечением всех наличных средств, распространенных по территории нашей страны, являются лишь «активы» самого «Банка России». Которые, как вы помните, составляют всего лишь 3 миллиарда рублей (!?)

То есть, еще раз повторяю, так называемый, «Банк России», имеющий в своем личном распоряжении всего лишь 3 миллиарда рублей и не имеющий больше никаких других «активов», выпускает в обращение огромную массу «фантиков» под названием «Банковский билет «Банка России» на суммы, превышающие многие триллионы рублей! При этом, все эти «фантики» являются всего лишь пустыми, ничем не обеспеченными бумажками! Они не привязаны даже к «золотому запасу России»! Потому что (опять-таки, ссылаясь на норму п. 28 Федерального Закона № 86-ФЗ) «официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается».

Так что, наш сегодняшний «Банк России» - это «Леня Голубков номер 2»! Или – обновленный филиал «МММ»!

Не понимают наши «народные избранники» и того, что «Банк России» давно уже ими не управляется! Он давно уже имеет «внешнее управление»! А, если быть более точным, сегодняшним коммерческим предприятием под названием «Банк России» уже давно и весьма успешно «рулят» Международный Валютный Фонд и Федеральная Резервная Система США.

И тут тоже не нужно быть большим докой для того, чтобы доказать эту простую истину.

На нынешних «российских деньгах», которые просто именуются «банковские билеты «Банка России» уже много лет нет никаких признаков государственной принадлежности. Нет символов российской государственной власти: Герба или Государственного Флага. Создатели этих «банковских билетов» пошли весьма хитрым путем. Они нарисовали на «денежных знаках» некие памятники и изобразили некие российские города (?) Посчитав, что этого вполне достаточно для идентификации денежных знаков с государством, в котором они обращаются.

И, если раньше, на денежных знаках нашей страны (до 1991 года) было четко указано на то, что они «обеспечиваются всем достоянием государства», то теперь об этом нет даже малейшего упоминания!

Поэтому, получая в кассе очередную порцию «банковских билетов» теперь каждый гражданин России должен себе четко представлять, что он получает всего лишь никем и ничем не обеспеченную пачку фантиков! Которые в любой момент могут превратиться в кучу мусора! В зависимости от того, какую очередную грязную «игру» в отношении России в этот раз затеет Вашингтон! Потому что именно там сидят главные «регуляторы» «российского финансового рынка»! Ибо, именно от «курса» их такой же совершенно пустой и ничем не обеспеченной бумажки под названием «американский доллар» сегодня зависит реальное наполнение нашего российского рубля.

Так кто же придумал всю эту преступную и мошенническую схему? – спросит меня дотошный читатель.

Ответ на данный вопрос весьма прост.

Надо всего лишь вспомнить, кто и как разрабатывал все «экономические реформы» в России в 90-е годы и в начале 2000-х.

И здесь на первый план, конечно же, вылезает фигура «известного экономиста» Евгения Ясина. Человека, который умудрился на протяжении многих лет «пудрить мозги» своей «либеральной идеологией» практически всему высшему руководству России. При этом, мало кто знает, что Евгений Ясин, будучи профессором одного из американских университетов, активно работал с американскими финансовыми (а, возможно, и не только финансовыми) службами. И это именно с его подачи в 1992-м году на специальный американский грант в России появилось «уникальное учреждение» – «Высшая Школа Экономики». Первым, единственным (и бессменным до сих пор) ее ректором стал верный ученик Евгения Ясина – Ярослав Кузьминов.

В 1994-м году Евгений Ясин стал министром экономического развития России. И тогда началась активная фаза «реформирования» всей экономики и финансовой сферы России. Фактически именно тогда руководимой им «либеральной экономической группировкой» началась подготовка широкомасштабной банковской аферы, в результате которой вся денежная масса России в один прекрасный момент должна была превратиться в кучу никому не нужных пустых фантиков.

И они с это задачей прекрасно справились!

Первый «тревожный звоночек» прозвенел уже в 2008-м году! Но! Никто из высшего руководства нашей страны не захотел его услышать и сделать соответствующих выводов!

Более того! Этой «либеральной группировке», четко сориентированной на американские интересы и американские стандарты, удалось создать систему лоббирования и протежирования своих людей для продвижения их на наиболее значимые посты в государстве.

Причем, несмотря на то, что наши, так называемые «либералы», всегда полностью отвергали ленинское наследие, они четко усвоили главную истину, изложенную В.И.Лениным, прописанную им в работе «Государство и революция». Истину о том, что в первую очередь для достижения цели при захвате власти им надо «брать» в свои руки банки!

Поэтому было решено во что бы то ни стало взять управление Центрального Банка России в свои руки!

И на захват «Банка России» запустили… женщину! Да, не просто женщину! А жену ректора «Высшей Школы Экономики» - Эльвиру Набиуллину!

Так что, получился весьма интересный расклад. Муж (Ярослав Кузьминов) под руководством своего бывшего «научного руководителя» и при активном участии американских «советников» разработал механизм переведения всей финансовой системы России на новую основу. Которая полностью отвечает национальным интересам США и полностью построена по американским лекалам, и делает абсолютно уязвимой финансовую систему великой страны – Российской Федерации, ставя ее в унизительную зависимость от действий МВФ и ФРС США. А жена – послушно следует указаниям своего супруга и его заокеанских хозяев, мороча головы миллионам граждан государства Российского, обдирая их как липку и превращая их национальное достояние в пустые, ничего не значащие фантики. А затем – торгует этими фантиками на валютном рынке, пытаясь представить их в качестве полноценной национальной российской денежной единицы!

На официальном языке Закона подобного рода действия называются «мошенничеством в особо крупном размере»!

Все было отработано до мелочей!

Но, и этого нашей новоявленной крупномасштабной российско-американской банковско-финансовой ОПГ, видимо, показалось мало. И тогда они решили пойти дальше.

В соответствии со ст. 52 Федерального Закона № 86-ФЗ «Банк России» получил право выдавать иностранным банка разрешения для работы и кредитования населения в России. Что, на первый взгляд, выглядит весьма заманчиво и безобидно. И, в какой-то степени, - даже очень привлекательно!

Но! Если вдуматься поглубже, то получается парадоксальное явление!

Дело в том, что дивиденды (то есть, - доходы) от деятельности этих банковских структур идут на финансирование деятельности структур, расположенных в странах NATO! А это значит, что клиенты этих западных банков (простые российские граждане), чьи отделения и филиалы по воле «Банка России» прошли процедуру официальной регистрации в Российской Федерации, вольно или невольно становятся нарушителями статьи 275 Уголовного Кодекса РФ.

А эта статья – чрезвычайно серьезная! Здесь речь идет о «Государственной измене»! И предельный срок наказания – 20 лет лишения свободы!

Но, скорее всего, никто из заемщиков этих банковских структур даже о подобном пока и не подозревает! Пока к ним не придут представители соответствующих «органов» и не предъявят им обвинения!

Только будет это – не по адресу! Потому что истинные преступники и организаторы всех этих преступных схем до сих пор сидят в своих весьма удобных креслах, наслаждаются красивой жизнью, снимают сливки с пустых фантиков под названием «Банковский билет «Банка России» и разрабатывают новые «программы» по одурачиванию населения одной из самых великих некогда держав Мира, денежная единица которой – РУБЛЬ – ценилась всегда на вес золота!

А нам сегодня остается понять лишь одну простую вещь: кто же и когда, наконец-то, решится предъявить всей этой «организованной преступной финансовой группировке» обвинение в совершении ею данного особо опасного государственного преступления?!

Прошу данную статью считать официальным обращением в Государственную Думу ФС РФ, Генеральную прокуратуру РФ, в Следственный Комитет РФ