Европейское православие перестает быть вселенским

Архиепископ Хариупольский Иоанн, руководитель "русского экзархата" в Западной Европе, несмотря на принятое синодом Вселенского патриархата решение о роспуске, намерен продолжить оставаться во главе и руководить им.
Архиепископия подготовила и 1 декабря опубликовала сообщение, в котором говорится, что архиепископ Иоанн как руководитель архиепископии русских церквей не просил об отмене статуса экзархата или о своей отставке, "поэтому он по-прежнему в полной мере отвечает за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе".
Архиепископ Иоанн 15 декабря собирает "пастырское собрание", а после него намерен созвать генеральную ассамблею экзархата, куда приедут все клирики, а также светские делегаты, которых изберут приходы и общины. И только после этих двух собраний будет дан ответ патриарху Варфоломею.
"Русский экзархат" внутри Константинопольского патриархата образовался из русских приходов, собравшихся в Европе из "русского исхода" - эмигрантской волны после революции 1917 года.
***
Ситуация для вселенского православия скверная.
С одной стороны, политическое противостояние Варфоломея и Кирилла из-за Украинской церкви, с другой теперь - новое противостояние между греческой церковью и русской политической эмиграцией, которая лишается своей церковной самостийности. При этом следует отметить, что еще вчера именно эмиграция радовалась исходу противостояния Москвы и Фанара в пользу украинской автокефалии - и получила зеркальный результат прямо у себя дома. Вариант уйти под омофор РПЦ для нее неприемлем, а другие варианты просто отсутствуют.
В российской церкви, впрочем, все может обернуться новым расколом - тот самый проект русского протестантизма, задавленный еще при Василии Темном и несколько раз оживавший позже с тем же печальным результатом, может возродиться на новом историческом витке в виде чего-то похожего на "церковь освобождения" в католической Латинской Америке.
Это может стать и ответом украинского православия на странные игры вокруг неприлично большого числа украинских патриархатов. И на фоне декоммунизации Украина получит "красную" церковь.
И "белогвардейская" церковь в западной Европе, оказавшись без "животворящего" общения с центрами традиционного православия, тоже может двинуться в этом направлении.
Вот и посмотрим...
Анатолий Баранов
доктор+ написал 03.12.2018 00:56
.
На фото, как я понимаю, Жан красуется с ФСБэшным попом Гундяевым.