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Московский листок

Европейское православие перестает быть вселенским

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 1

украина церковь рпц кирилл автокефалия
Европейское православие перестает быть вселенским

Архиепископ Хариупольский Иоанн, руководитель "русского экзархата" в Западной Европе, несмотря на принятое синодом Вселенского патриархата решение о роспуске, намерен продолжить оставаться во главе и руководить им.

Архиепископия подготовила и 1 декабря опубликовала сообщение, в котором говорится, что архиепископ Иоанн как руководитель архиепископии русских церквей не просил об отмене статуса экзархата или о своей отставке, "поэтому он по-прежнему в полной мере отвечает за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе".

Архиепископ Иоанн 15 декабря собирает "пастырское собрание", а после него намерен созвать генеральную ассамблею экзархата, куда приедут все клирики, а также светские делегаты, которых изберут приходы и общины. И только после этих двух собраний будет дан ответ патриарху Варфоломею.

"Русский экзархат" внутри Константинопольского патриархата образовался из русских приходов, собравшихся в Европе из "русского исхода" - эмигрантской волны после революции 1917 года.

***

Ситуация для вселенского православия скверная.

С одной стороны, политическое противостояние Варфоломея и Кирилла из-за Украинской церкви, с другой теперь - новое противостояние между греческой церковью и русской политической эмиграцией, которая лишается своей церковной самостийности. При этом следует отметить, что еще вчера именно эмиграция радовалась исходу противостояния Москвы и Фанара в пользу украинской автокефалии - и получила зеркальный результат прямо у себя дома. Вариант уйти под омофор РПЦ для нее неприемлем, а другие варианты просто отсутствуют.

В российской церкви, впрочем, все может обернуться новым расколом - тот самый проект русского протестантизма, задавленный еще при Василии Темном и несколько раз оживавший позже с тем же печальным результатом, может возродиться на новом историческом витке в виде чего-то похожего на "церковь освобождения" в католической Латинской Америке.

Это может стать и ответом украинского православия на странные игры вокруг неприлично большого числа украинских патриархатов. И на фоне декоммунизации Украина получит "красную" церковь.

И "белогвардейская" церковь в западной Европе, оказавшись без "животворящего" общения с центрами традиционного православия, тоже может двинуться в этом направлении.

Вот и посмотрим...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
доктор+ написал 03.12.2018 00:56
"Мы заверяем духовенство Московского Патриархата в нашей братской любви и надеемся, что как можно скорее сможем снова участвовать в совместных богослужениях" - https://ahilla.ru/arhiepiskop-ioann-hariupolskij-kreshhenye-lyudi-ne-yavlyayutsya-sobstvennostyu-episkopov/
.
На фото, как я понимаю, Жан красуется с ФСБэшным попом Гундяевым.
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