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Московский листок

Как можно территориальную неприкосновенность и целостность страны делать предметом опроса?

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 1

Как можно территориальную неприкосновенность и целостность страны делать предметом опроса?

Верный привычке доводить начатое до конца и бороться за действенность своих публикаций, пламенный публицист Александр Головенко направил директору ФСБ А.В.Бортникову журналистское обращение по курильской тематике. Вот его текст.  

***

Уважаемый Александр Васильевич!

30 ноября «иностранный агент» Левада-Центр опубликовал на своем сайте, на наш взгляд, крайне провокационный опрос «Российско-японские отношения» (https://www.levada.ru/2018/11/30/rossijsko-yaponskie-otnosheniya).

Один из якобы заданных гражданам вопросов звучит так:

«Проблема принадлежности южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?»

Из приведенной далее таблицы видно, что за 2 года количество сторонников такой передачи якобы возросло с 7 до 17% (против 74%).

При этом совершенно не разъясняется, что это за «мирный договор», зачем он нужен и каковы его параметры.

В общественное мнение снова вбрасывается высосанная из  пальца «проблема принадлежности островов», хотя российский суверенитет над ними не раз отмечался руководством страны.

Они наши с того самого момента, когда по манифесту Екатерины Второй 1786 г. были включены в состав Российской Империи.

Курилы давно обжиты, входят в состав отдельного субъекта Федерации - Сахалинской области и охраняются погранвойсками ФСБ.

Нет сомнения, что цифра о росте сторонников передачи Японии «нескольких островов» Южных Курил была преднамеренно вброшена в СМИ. Ее тут же растиражировали десятки газет, порталов, соцсетей. В частности, «Новая газета», «Коммерсантъ», РБК, Лента.ру, Росбалт и др.

На взгляд экспертного и журналистского сообщества, этот «опрос» носит явно заказной и провокационный характер. Это грубая стряпня. Все говорит о том, что это фейк. Не было такого опроса наших граждан вообще. Какому-то заказчику было нужно, чтобы в СМИ и соцсетях прозвучала цифра о росте в России сторонников передачи наших Курил Японии.

Спрашивается: как можно территориальную неприкосновенность и целостность страны делать предметом опроса и решать голосованием отторжение от нее целых территорий? Это же чистая уголовщина!

Как «неизвестные» респонденты могут голосованием решать судьбу «нескольких островов» южнокурильской гряды, о которых не имеют ни малейшего представления?

Как они могут голосовать за их «передачу», даже если им не сказали названий этих островов?

Завтра с таким же успехом им «предложат» проголосовать за возвращение Крыма, «передачу» Калининградской области Германии и т.д. И нужные заказчику цифры будут получены.

В этой связи просим Вас, уважаемый Александр Васильевич:

а)  дать правовую оценку  публикации «опроса» Левада-Центра 30 ноября об отделении от России принадлежащих ей территорий.

б) принять меры к «вразумлению» руководству Левада-Центра, который каждый год публикует на сайте своей организации такие же провокационные «опросы».

в) предложить Роскомнадзору заблокировать в Интернете страницу с этим провокационным «опросом», направленным на подрыв территориальной целостности России. 

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»,

по поручению читателей и коллег



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Крамольник написал 03.12.2018 00:23
С таким же успехом можно проводить "опросы" о передаче Японии Сахалина до 50 параллели. Калининграда - Германии, Карелии - Финляндии, Пыталовского района - Латвии. Да много еще в РФ "лишних земель". Лишь бы Рублевка жила шикарно и весело.
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