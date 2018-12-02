Терезе Мэй грозит партийный вотум недоверия

Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер. Он считает, что этот шаг «неизбежен».

«Если она проиграет голосование такой важности после двух лет переговоров, то в правительстве стоит поставить вопрос о доверии»,— передает его слова телеканал SkyNews. Он добавил, что проведение второго референдума «намного лучше», чем согласие с госпожой Мэй.

Согласно условиям сделки, граждане ЕС, живущие в Соединенном Королевстве не меньше пяти лет, получат вид на жительство вместе с членами их семей. Визовый режим для краткосрочных поездок в Европу и Британию вводиться не будет. Кроме того, британские финансовые компании смогут работать в ЕС, если Брюссель сочтет правила их работы схожими с правилами союза. Вопрос о границе Северной Ирландии, вызывавший больше всего споров, остается нерешенным.

Как пояснил Стармер, две недели назад по итогам продолжительных дебатов парламент обязал кабинет Мэй предоставить депутатам итоговые документы с анализом правовых последствий утвержденной на саммите ЕС, но еще не одобренной британскими законодателями сделки по Brexit. Оппозицию особо интересует полный текст доклада с оценкой сделки, которую для правительства подготовил генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. По словам Стармера, у лейбористов сложилось впечатление, что правительство проигнорирует требования парламентариев и откажется публиковать документы, копии которых из соображений секретности не выдавались на руки даже членам правительства. Вместе с тем, в правящей Консервативной партии заявляют, что в понедельник Кокс выступит перед парламентом, и обязательства правительства перед депутатами будут соблюдены.