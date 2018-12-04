Письмо московскому другу

Здравствуй, товарищ Чёрный, в прошлом коллега и единомышленник, но, надеюсь, до сих пор – друг. Я всегда терпеть не мог, когда у меня с друзьями возникает непонимание, и старался рассеять его как можно скорее. Постараюсь и сейчас.

«Космополитизм не признаёт "национальности" буржуазии - у кого деньги, тот и прав, эксплуататором пролетариата (вот этих самых наемных работников, которым просто надо кормить семьи) может выступать на любой территории любой буржуй», - пишешь ты. С этим я готов согласиться, но лишь отчасти. Да, таково идеальное состояние капитализма, и он к нему стремится, но пока ещё не достиг. Будь это не так, были бы невозможны войны, каковые суть конфликты между национальными группировками буржуазии.

Мы с тобой оба, мягко говоря, не юноши, но, надеюсь, ещё доживём до тех дней, когда это состояние будет достигнуто и капитализм станет по-настоящему глобальным. Тогда он сможет, не отвлекаясь на междоусобные свары, все ресурсы направить на развитие производительных сил. Ведь чем более они развиты – тем ближе капитализм к переходу к коммунизму, разве не так?

Прежде чем продолжать рассуждения на эту тему, сделаю, пожалуй, краткое лирическое отступление о том самом событии, с которого, собственно и начался разговор – то есть об атаке националистов на киевский торговый центр Ocean Plaza (помню, помню этот центр, моя жена одно время там подрабатывала).

Ты говоришь: «"Российский капитал - вон из Украины!" - вот будет его следующий лозунг. И уверяю вас, он будет работать, рекрутировать обманутый, социально обокраденный пролетариат в лице вот этих подростков под свои знамёна. Однако такая "антибуржуазность" - бред, иллюзия. Буржуазного националиста не беспокоит тот же "Макдональдс", он откуда-то узнал, что Ротенберг финансирует "сепаров"». Извини, но в этом вопросе я согласен не с тобой, а, скорее, с Майклом Корлеоне: «Они сделали это личным, стреляя на улице. Насилие — это не бизнес, это личное».

С украинской точки зрения есть олигархи и олигархи. Олигархи Ротенберг и Малофеев оплачивают оружие, которое убивает украинцев. Олигархи Коломойский и Пинчук оплачивают другое оружие – которое украинцев защищает. Видишь ли, у нас тут в Украине аллергия на пули – мы сразу дырками покрываемся. Да что я буду тебе рассказывать, у тебя ведь такие же украинские корни, как и у меня.

Это что касается субъективной стороны вопроса. Теперь вернёмся к объективной.

Ты, надеюсь, не считаешь капитализм безусловным злом, подлежащим уничтожению во что бы то ни стало. Капитализм плох постольку, поскольку он реакционен, и хорош постольку, поскольку прогрессивен, то есть способствует развитию производительных сил. Когда-то и рабовладение было прогрессивно. Тогда, думаю, и ты, попав в плен к враждебному народу, предпочёл бы, чтобы и тебя обратили в рабство, а не просто убили.

Так вот, сейчас капитализм в целом пока ещё прогрессивен. Сейчас капиталист Илон Маск разрабатывает проект колонизации Марса. Ни одно социалистическое государство ничего сравнимого предложить не в состоянии.

Но российский капитализм, увы, реакционен. Россия враждебна научно-техническому прогрессу. Не по чьей-то злой воле, а по объективной причине: такой прогресс неизбежно ведёт к появлению новых источников энергии. Кому тогда будет нужна Россия, не способная предложить миру ничего, кроме газа и нефти? Вот почему она стремится любой ценой заморозить человечество в его нынешнем состоянии. Идеологические соображения, разумеется, есть, но они вторичны.

Для меня это в 2014 году стало главной причиной выбора стороны. Для тебя не стало – но это уж тебе решать. Да, я за Украину – но в ещё большей степени я против России. Украина для меня важна и как родина моих предков, и как страна, стремящаяся вырваться из постсовесткого дерьма к демократии и законности – но и как Гондор, защищающий мир от российского Мордора. Защищающий, конечно, не по своей воле и очень дорогой ценой, но выбирать не приходится.

И не стоит напоминать мне о том, какие уродские уродливые уроды управляют Украиной. Я сейчас работаю в такой организации, что могу рассказать тебе об украинских политиках гораздо больше гадостей, чем ты мне. Но смотрю я в сторону России – и понимаю правоту лирического героя Иосифа Бродского (да, ты понял правильно – мой текст назван в честь его знаменитого стихотворения). Мне тоже ворюги милей, чем кровопийцы. В особенности – такие кровопийцы, которые в свободное время подрабатывают ворюгами.

Что же, по существу я сказал вроде бы всё. Будешь у нас в Киеве – приглашаю в ресторан. Сейчас-то тебя, конечно, не пустят, но ведь военное положение заканчивается меньше чем через месяц. Тогда – милости просим.

С наилучшими пожеланиями,

Илья Федосеев