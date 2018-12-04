Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Письмо московскому другу

Опубликовано 04.12.2018 автором Илья Федосеев в разделе комментариев 1

украина капитализм социализм конфронтация
Письмо московскому другу

Здравствуй, товарищ Чёрный, в прошлом коллега и единомышленник, но, надеюсь, до сих пор – друг. Я всегда терпеть не мог, когда у меня с друзьями возникает непонимание, и старался рассеять его как можно скорее. Постараюсь и сейчас.

«Космополитизм не признаёт "национальности" буржуазии - у кого деньги, тот и прав, эксплуататором пролетариата (вот этих самых наемных работников, которым просто надо кормить семьи) может выступать на любой территории любой буржуй», - пишешь ты. С этим я готов согласиться, но лишь отчасти. Да, таково идеальное состояние капитализма, и он к нему стремится, но пока ещё не достиг. Будь это не так, были бы невозможны войны, каковые суть конфликты между национальными группировками буржуазии.

Мы с тобой оба, мягко говоря, не юноши, но, надеюсь, ещё доживём до тех дней, когда это состояние будет достигнуто и капитализм станет по-настоящему глобальным. Тогда он сможет, не отвлекаясь на междоусобные свары, все ресурсы направить на развитие производительных сил. Ведь чем более они развиты – тем ближе капитализм к переходу к коммунизму, разве не так?

Прежде чем продолжать рассуждения на эту тему, сделаю, пожалуй, краткое лирическое отступление о том самом событии, с которого, собственно и начался разговор – то есть об атаке националистов на киевский торговый центр Ocean Plaza (помню, помню этот центр, моя жена одно время там подрабатывала).

Ты говоришь: «"Российский капитал - вон из Украины!" - вот будет его следующий лозунг. И уверяю вас, он будет работать, рекрутировать обманутый, социально обокраденный пролетариат в лице вот этих подростков под свои знамёна. Однако такая "антибуржуазность" - бред, иллюзия. Буржуазного националиста не беспокоит тот же "Макдональдс", он откуда-то узнал, что Ротенберг финансирует "сепаров"». Извини, но в этом вопросе я согласен не с тобой, а, скорее, с Майклом Корлеоне: «Они сделали это личным, стреляя на улице. Насилие — это не бизнес, это личное».

С украинской точки зрения есть олигархи и олигархи. Олигархи Ротенберг и Малофеев оплачивают оружие, которое убивает украинцев. Олигархи Коломойский и Пинчук оплачивают другое оружие – которое украинцев защищает. Видишь ли, у нас тут в Украине аллергия на пули – мы сразу дырками покрываемся. Да что я буду тебе рассказывать, у тебя ведь такие же украинские корни, как и у меня.

Это что касается субъективной стороны вопроса. Теперь вернёмся к объективной.

Ты, надеюсь, не считаешь капитализм безусловным злом, подлежащим уничтожению во что бы то ни стало. Капитализм плох постольку, поскольку он реакционен, и хорош постольку, поскольку прогрессивен, то есть способствует развитию производительных сил. Когда-то и рабовладение было прогрессивно. Тогда, думаю, и ты, попав в плен к враждебному народу, предпочёл бы, чтобы и тебя обратили в рабство, а не просто убили.

Так вот, сейчас капитализм в целом пока ещё прогрессивен. Сейчас капиталист Илон Маск разрабатывает проект колонизации Марса. Ни одно социалистическое государство ничего сравнимого предложить не в состоянии.

Но российский капитализм, увы, реакционен. Россия враждебна научно-техническому прогрессу. Не по чьей-то злой воле, а по объективной причине: такой прогресс неизбежно ведёт к появлению новых источников энергии. Кому тогда будет нужна Россия, не способная предложить миру ничего, кроме газа и нефти? Вот почему она стремится любой ценой заморозить человечество в его нынешнем состоянии. Идеологические соображения, разумеется, есть, но они вторичны.

Для меня это в 2014 году стало главной причиной выбора стороны. Для тебя не стало – но это уж тебе решать. Да, я за Украину – но в ещё большей степени я против России. Украина для меня важна и как родина моих предков, и как страна, стремящаяся вырваться из постсовесткого дерьма к демократии и законности – но и как Гондор, защищающий мир от российского Мордора. Защищающий, конечно, не по своей воле и очень дорогой ценой, но выбирать не приходится.

И не стоит напоминать мне о том, какие уродские уродливые уроды управляют Украиной. Я сейчас работаю в такой организации, что могу рассказать тебе об украинских политиках гораздо больше гадостей, чем ты мне. Но смотрю я в сторону России – и понимаю правоту лирического героя Иосифа Бродского (да, ты понял правильно – мой текст назван в честь его знаменитого стихотворения). Мне тоже ворюги милей, чем кровопийцы. В особенности – такие кровопийцы, которые в свободное время подрабатывают ворюгами.

Что же, по существу я сказал вроде бы всё. Будешь у нас в Киеве – приглашаю в ресторан. Сейчас-то тебя, конечно, не пустят, но ведь военное положение заканчивается меньше чем через месяц. Тогда – милости просим.

С наилучшими пожеланиями,

Илья Федосеев



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Митина написал 04.12.2018 01:37
Печатать Федoсеева - этo надo уж сoвсем с глузду съехать, дoрoгая рыдакция.
И да, - вoт интереснo, пoчему как тoлькo эти самые "выберут стoрoну", для них сразу прoблематичным станoвится без oшибoк написать "пoстсoветский" и другие слoва?... "Сoвпадение?.. Не думаю"(с)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
От Керчи - к блокаде Приднестровья?
От Керчи - к блокаде Приднестровья?
01.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Больше не только не братья, но даже не друзья (5)
Письмо московскому другу (1)
Незаметно проскочившие новости (0)
Последний большой и поневоле советский писатель умер в Москве (1)
Французы готовятся к революции, англичане готовятся к "брэкзитному" запою (3)
В Раду внесён президентский законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией (2)
Убитый Саудитами писатель и журналист Кашогги готовил твиттер-атаки на монархию (0)
Командир укронацистского батальона "Донбасс" задержан в Тбилиси (2)
Барнаульский планетарий РПЦ изгоняет из храма на улицу (8)
Мэра Смоленска за систематическое неисполнение обязанностей гонит губернатор (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт кoму лишней рoссийскoй землицы?....
Максим Калашников Максим Калашников: Агент разложения и новые братья русских
Дарья Митина Дарья Митина: Этo не "Пoбеда", а "Перемoга" уже какая-тo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Париж в черном дыму
Дарья Митина Дарья Митина: Списoчек
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss