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Московский листок

Каждый пятый россиянин зарабатывает менее 15 000 рублей в месяц

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 1

Каждый пятый россиянин зарабатывает менее 15 000 рублей в месяц

Каждый пятый работник в России получает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах более 33% людей зарабатывают меньше этой суммы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования РИА Рейтинг.

Зарплату более 100 тысяч рублей получают только 4,4% работников, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта.

Больше всего таких высокооплачиваемых работников в Ямало-Ненецком автономном округе - 27%, и на Чукотке - 26%.

Третье и четвертое места заняли соответственно Ненецкий автономный округ и Магадан. На пятой позиции Москва - в столице более 100 тысяч рублей зарабатывают 17,6% жителей.

Среднестатистический российский работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысячи рублей в месяц. В этот диапазон попадает половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Увы написал 03.12.2018 11:35
Экономический и социальный геноцид - суть внутренней политики Путинизма!
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