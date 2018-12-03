МИД РФ обнаружил на Украине британских солдат, а морпехов и вовсе не заметил

Посольство России в Лондоне ответило на сообщения «Русской службы "Би-би-си"» о тайной операции Великобритании на Украине. Об этом диппредставительство заявило на своем сайте.
По словам дипломатов, данные журналистов, если они верны, представляют собой «новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине». В посольстве отметили, что знали только о направлении специалистов из Британии для обучения украинских солдат.
«Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране», — сказали в дипмиссии, напомнив, что все происходит накануне президентских выборов на Украине.
Как добавили в посольстве, Лондон поддержал переворот в Киеве и смену власти в нарушение конституции в стране. «Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить», — заключили дипломаты.
2 декабря «Русская служба "Би-би-си"» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии находятся на Украине. Телеканал отмечал, что более тысячи человек из этой бригады выполняют военные задачи в интернете, оказывают психологическое воздействие и совершают информационные операции.
Напомним, о том, что Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране и граждане Великобритании будут нести службу на Черном море, The Daily Telegraph сообщал ещё в конце сентября.
Издание ссылалось на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита на Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.
«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.
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11 и 11 /// написал 03.12.2018 12:14
Русский народ не привык возмущаться, терпит. И власти лютуют из-за молчаливости.
А если еврей ( частичный ) баранов скинет демпутем путина и начнет руководить? Все русские обьединятся и начнут с р ать в открытую, а не как сейчас в лифтах и песочницах.
Или педик Черный? Тогда русские будут жарить пидарасов с луком и грибами.
Что хотел сказать, имеются скрепы, но вы в пролете, ибо евреи и пидорасы!
Главное человек хороший.
Путин вот вепс, ну и сколько для россии сделал? Колокольцев мордва, а мвд просто расцвело. Рогозин серб, так мы на марс летим. Поклонская хохлушка, но в русского цаия верует. Соловьев еврей, большего патритота россии не сыскать. Собянин ханты манси, и Москва конфетка. Баранов помесь узбека, марийца и еврея - форум лучший большевистский медиаресурс
И про Трампа!
Да н а срать , ибо нас рать русская.
Хватит терпеть провокации.
Путин прям заявил пошел на х у й рыжый м уд ак Дональд, я сам бл яяяяя не буду встречаться на переговорах джи 20.
Сам.
Первый.
Потому что провокации достали, солсбери, дебальцево и катерочки в Крыму .
Накипело! Идите лесом п идары гнойные и первым идет Трамп.
Путин е бе т весь мир!
Он ловит на слабостях и е б е т по самые помидоры.
Укропы хочуть быть европейцами и их опустили, вы бл го вно говорит путин, крыма нет и пока по вы е бываетеся маленька.
Мышка и кошка.
Японию островами. На, на, на и х у й тебе!
Европа хочет чтоб покупали г о в н о машины, г о в но продукты, г о в но услуги. Сквозь пальцы смотрим на Рено, Ашан, БмВ, но японские и корейские машины лучше, китайские мобилы....
США пыжатся, типа мы номер один в мире, а х у й вам. Россия уничтожила в Сирии террористов. Путин послал на х у й Трампа в Аргентине открытым текстом.
Я молодой и сильный, фееричный. И долблю малолеток на регулярной основе. А когда меня упрекают в неприличном поведении, то я демонстрирую мой
Х У Й
молодой и красивый хренище!
Когда кто-то посильнее меня, ну с членом побольше, то я лыбюсь и заискиваю, ибо не хочу чтоб в ы е бл и меня.
Этому меня научила моя русская мама словами и мой русский папа кулаком и ***! А также РПЦ .
Искренне Ваш
Фееричный Анатолий Юрьевич