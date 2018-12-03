МИД РФ обнаружил на Украине британских солдат, а морпехов и вовсе не заметил

Посольство России в Лондоне ответило на сообщения «Русской службы "Би-би-си"» о тайной операции Великобритании на Украине. Об этом диппредставительство заявило на своем сайте.

По словам дипломатов, данные журналистов, если они верны, представляют собой «новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине». В посольстве отметили, что знали только о направлении специалистов из Британии для обучения украинских солдат.

«Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране», — сказали в дипмиссии, напомнив, что все происходит накануне президентских выборов на Украине.

Как добавили в посольстве, Лондон поддержал переворот в Киеве и смену власти в нарушение конституции в стране. «Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить», — заключили дипломаты.

2 декабря «Русская служба "Би-би-си"» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии находятся на Украине. Телеканал отмечал, что более тысячи человек из этой бригады выполняют военные задачи в интернете, оказывают психологическое воздействие и совершают информационные операции.

Напомним, о том, что Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране и граждане Великобритании будут нести службу на Черном море, The Daily Telegraph сообщал ещё в конце сентября.

Издание ссылалось на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита на Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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