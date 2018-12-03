Беспилотник коалиции уничтожил в Сирии очередного игиловского амира

Коалиция во главе с США нанесла удар с беспилотника в Сирии, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя коалиции Шона Райана.

Райан рассказал, что убитым лидером оказался Абу аль-Умарайн, который причастен к убийству бывшего рядового армии США Питера Кэссига. Он добавил, что были уничтожены еще несколько членов ИГ.

Боевики захватили Кэссига в 2013 году в Сирии, когда он ехал в машине скорой помощи. Он был уволен из американской армии после войны в Ираке, после чего стал сотрудником скорой медицинской помощи. В 2012 году он отправился в Ливан в качестве волонтера, где помогал палестинским беженцам и пострадавшим от войны в Сирии. После захвата боевиками Кэссиг принял ислам, однако его казнили в 2014 году.

Напомним, Коалиция во главе с США 30 ноября совершила авианалет на деревню Эш-Шаафа, которая находится на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным SANA, в результате обстрела погибли более 30 мирных жителей.

Напомним, что Британское правительство минувшим летом демонстрировало невиданный гуманизм в отношеии игиловских главарей, имеющих британское гражданство. Англия не против суда в США над членами террористической группировки "Исламское государство" британцами Александрой Коти и аш-Шафи Эльшейхом, но добивается от Вашингтона гарантий, что в отношении них не будет применена смертная казнь. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник заявила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", - заявила сотрудница канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

"Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства".

Новости по теме:

Очередной игиловский амир убит в Афганистане

Курдские повстанцы пленили "Битлов" - игиловских палачей

Тереза Мэй не позволит казнить в США игиловских головорезов

Двадцать одна тысяча исламистов с семьями покинула с оружием Думу

Подавлявшие бунт в таджикской колонии полицаи убили более двадцати заключённых

Игиловец взбунтовал колонию в Таджикистане, при подавлении убито тринадцать зэков