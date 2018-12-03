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Московский листок

Беспилотник коалиции уничтожил в Сирии очередного игиловского амира

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 2

сша сирия игил
Беспилотник коалиции уничтожил в Сирии очередного игиловского амира

Коалиция во главе с США нанесла удар с беспилотника в Сирии, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя коалиции Шона Райана. 

Райан рассказал, что убитым лидером оказался Абу аль-Умарайн, который причастен к убийству бывшего рядового армии США Питера Кэссига. Он добавил, что были уничтожены еще несколько членов ИГ. 

Боевики захватили Кэссига в 2013 году в Сирии, когда он ехал в машине скорой помощи. Он был уволен из американской армии после войны в Ираке, после чего стал сотрудником скорой медицинской помощи. В 2012 году он отправился в Ливан в качестве волонтера, где помогал палестинским беженцам и пострадавшим от войны в Сирии. После захвата боевиками Кэссиг принял ислам, однако его казнили в 2014 году.

Напомним, Коалиция во главе с США 30 ноября совершила авианалет на деревню Эш-Шаафа, которая находится на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным SANA, в результате обстрела погибли более 30 мирных жителей.

Напомним, что Британское правительство минувшим летом демонстрировало невиданный гуманизм в отношеии игиловских главарей, имеющих британское гражданство. Англия не против суда в США над членами террористической группировки "Исламское государство" британцами Александрой Коти и аш-Шафи Эльшейхом, но добивается от Вашингтона гарантий, что в отношении них не будет применена смертная казнь. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник заявила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. 

"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", - заявила сотрудница канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10. 

"Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства".  

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Всего комментариев к статье: 2
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убивают или уничтожают, то бишь ликвидируют
макробий 4-51 написал 03.12.2018 12:43
Ликвидируют, уничтожают. Я думаю просто убивают или казнят без суда и следствия. Как-то так мир стал просто принимать убийство (под псевдонимом уничтожения).
При этом вспоминают Сталина и большевиков, как головорезов не имеющих тормозов.
Вину за гражданскую тоже вешают на большевиков, а кто ее начал и с какой целью?
Что-то тут не так.
Исподволь приучаем людей к убийству.
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(без названия)
МаришкаЯ написал 03.12.2018 12:29
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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