Беспилотник коалиции уничтожил в Сирии очередного игиловского амира

Коалиция во главе с США нанесла удар с беспилотника в Сирии, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя коалиции Шона Райана.
Райан рассказал, что убитым лидером оказался Абу аль-Умарайн, который причастен к убийству бывшего рядового армии США Питера Кэссига. Он добавил, что были уничтожены еще несколько членов ИГ.
Боевики захватили Кэссига в 2013 году в Сирии, когда он ехал в машине скорой помощи. Он был уволен из американской армии после войны в Ираке, после чего стал сотрудником скорой медицинской помощи. В 2012 году он отправился в Ливан в качестве волонтера, где помогал палестинским беженцам и пострадавшим от войны в Сирии. После захвата боевиками Кэссиг принял ислам, однако его казнили в 2014 году.
Напомним, Коалиция во главе с США 30 ноября совершила авианалет на деревню Эш-Шаафа, которая находится на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным SANA, в результате обстрела погибли более 30 мирных жителей.
Напомним, что Британское правительство минувшим летом демонстрировало невиданный гуманизм в отношеии игиловских главарей, имеющих британское гражданство. Англия не против суда в США над членами террористической группировки "Исламское государство" британцами Александрой Коти и аш-Шафи Эльшейхом, но добивается от Вашингтона гарантий, что в отношении них не будет применена смертная казнь. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник заявила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", - заявила сотрудница канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.
"Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства".
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макробий 4-51 написал 03.12.2018 12:43
При этом вспоминают Сталина и большевиков, как головорезов не имеющих тормозов.
Вину за гражданскую тоже вешают на большевиков, а кто ее начал и с какой целью?
Что-то тут не так.
Исподволь приучаем людей к убийству.
МаришкаЯ написал 03.12.2018 12:29
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