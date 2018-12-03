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Московский листок

Украинских моряков обвинили пока лишь в незаконном пересечении границы

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 1

украина крымнаш азов конфронтация чф рф
Украинских моряков обвинили пока лишь в незаконном пересечении границы

Следствие почти сразу после задержания официально предъявило 24 украинским морякам обвинение в незаконном пересечении государственной границы, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела Николай Полозов. 

"Обвинение было предъявлено всем задержанным еще 27 ноября", - сказал он. 

Адвокат уточнил, что после ареста, ему еще ни разу не удалось встретиться со своим подзащитным. "В связи с этим я даже не знаю, признал ли кто-то вину или никто ее не признает. Надеюсь, что я смогу сегодня попасть в "Лефортово" и пообщаться со своим подзащитным", - сказал адвокат. 

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает до шести лет заключения. 

Напомним, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь. 

Сперва были арестованы 15 из 24 украинских граждан с трех упомянутых кораблей. 12 из них, в том числе командир бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк, были заключены под стражу до 25 января 2019 года решением Киевского райсуда Симферополя. 27 ноября Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца двоих украинских военных моряков и сотрудника СБУ Василия Сороку, которые были ранены во время инцидента в районе Керченского пролива. Их отправят в СИЗО после выписки из больницы в Керчи. 

В итоге 24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена. 

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово". При этом трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина". 

Кроме троих раненых моряков, в числе арестованных 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никодил написал 03.12.2018 13:20
На них еще убийство Немцова надо повесить.
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