Чиновники разуверились в дееспособности власти

И действительно все без исключения чиновники правительства, в регионах работают только в целях личной наживы. Например, в Дагестане завод "Даг Дизель" работал на оборону и оказался банкротом. Ущерб на 4 миллиарда рублей. Но ведь это случилось не за один день. Очевидно воровали годами. Конечно Шойгу за всеми не уследит, нужна команда. Она есть, но работает из под палки. Наверное новый глава республики дошёл и до завода. Теперь этот завод попытаются перепрофилировать на обслуживание Каспийской флотилии. Обслуживать флот конечно надо, но ведь завод имеет профессиональных специалистов и работал много лет. Неужели по своей специализации больше никому не нужен? И надо менять руководство, а может и не только менять, но и садить, вернуть в бюджет миллиарды, которые неизвестно как испарились. Везде воруют. Кто нибудь скажет или покажет предприятие, завод, контору, где не воруют и не берут взятки. Руководство страны вообще эту тему уже забыло. Очевидно они считают, что навели порядок и забыли. Кремль и правительство создают себе новые и новые проблемы, не решая наболевшие. Зачем приняли реформу пенсионной системы? Надо было организовать рабочие места для всех безработных и повысить всем без исключения зарплату. Чтобы человека не гнать на нищенскую зарплату, а чтобы он сам не только пришёл, но и прибежал. В разы повысится сбор налогов и не надо ни какой реформы, а теперь власть, наверное, думает как бы народ не скинул их.

В стране есть такой же долгожитель М.Шмаков, который с советских времён работает в профсоюзном движении. После развала Союза Шмаков стал председателем Независимых профсоюзов России. Если поговорить с теми, кто состоит в этом профсоюзе то можно услышать, что контора эта стоит на страже власти и куда уходят собранные деньги никто не знает. Хотя эта контора должна быть открыта на все двери, однако всё наоборот. Что творится внутри никто не знает. Сколько собирается от профсоюзных взносов и какова зарплата самого Шмакова секрет за семью печатями. Известно, что сам Миша не плохо устроился на Рублёвке в особняке за 10 миллионов долларов, который оформлен на сына. Есть и навороченный транспорт и земелька. Всё как у "нормального" российского чиновника. Поговаривают, что гораздо больше. Много годов раньше был разговор о приватизации профсоюзных объектов, которых в советское время было несколько тысяч. И что в приватизации принял активное участие "господин" М.Шмаков. Многое было продано, кое что переведено на кого надо. Однако до прокуратуры дело не дошло. Такова политика, куда деваться. Он отстаивает права рабочих с либеральной позиции, что не вызывает критики со стороны правительства. Этим и заслужил пожизненную должность.

Не плохо устроился глава пенсионного фонда "господин" Дроздов. Сколько было разговоров о его богатстве. Реакции власти никакой. А денег на пенсии трудовому народу не хватает. И кого это волнует? Начальник запланировал на первый квартал 2019 года 256 миллионов рублей только на рекламу, а общий расход на год более одного миллиарда, как раз столько денег не хватает на выплату пенсий. Мне не понятна, какая реклама может быть в пенсионном фонде. Его задача выплатить пенсии своевременно и в полном объёме. Рекламу делает Кремль и правительство.

Среди чиновников нет порядочных людей. 19 лет власть проводит разрушительную политику либералов, которая выдавливает нормальных чиновников. Например, прокурор Ямала выгнал добросовестного пристава, который отказался выполнять указание прокурора. Не захотел нарушить закон, так информируют средства массовой информации. Это ещё раз подтверждает, что в России бандитски - воровской строй. Об этом говорит и медицина. Выдавили порядочных специалистов, а теперь люди умирают.

В Омске предприниматель получил за несколько лет из бюджета города 100 миллионов рублей на установку светофоров, разметку дорог, установку знаков, хотя эти вопросы решает совершенно другая государственная организация. Большинство на своём месте решают проблемы воровства бюджетных средств и главное не боятся огласки. Значит на что - то надеются. Наверное на этажную крышу, конечно не бесплатно.

С медициной полный провал. Даже в Москве закупки медицинского оборудования и лекарств в основном осуществляются определёнными компаниями. Снова замелькал миллиардер бывший заместитель мэра Пригожин. Столичные больницы производят закупки через офшоры этого деятеля. Значит кормится от закупок не только сам Пригожин.

Оптимизация здравоохранения привела к массовым ошибкам выявления диагнозов пациентов, что повлекло увеличения смертности. Профессионалов сократили им ведь надо было платить приличную зарплату, большинство убежали сами. Остались неучи и у них проблема не в медицинских делах, а в личных. И эта преступная оптимизация началась при Т.Голиковой. Теперь она осознала, что была в корне не права. А сколько людей ушло в мир иной? Ей не снятся по ночам? Оптимизация коснулась не только медиков и граждан страны, а и Следственный Комитет России. Бастрыкин вынужден увеличить штат для расследования ошибок врачей. Вот ведь до чего довели страну. Мало того, что люди преждевременно умирают, так надо ещё расходовать бюджетные деньги на расследование ошибок. И эти чиновники не несут никаких наказаний, наоборот их повышают по службе. Значит реальная политика власти на сокращение народа. А кто будет защищать страну. Мы ведь на грани глобальной войны. Мало кто пойдёт на защиту, кого защищать?

Девятнадцать лет Кремль гипнотизирует народ и довёл эту систему до совершенства. В Екатеринбурге преподаватели предложили школьникам расстрелять врагов России. Поставили генерала США, который воевал во Вьетнаме. На первых порах из пневматического оружия. А сколько уже в Росси было расстрелов школьников, преподавателей и даже полицейских? Именно учениками. Школьники ведь слышат разговор взрослых о превращение народа в рабов, о низкой зарплате, пенсий, пособий, о внедрении всё новых и новых налогов. А почему бы не расстрелять этих чиновников, которые не дают жить рабочему человеку. Правда школьники не смогут добраться до долгожителя Кремля. Там такая охрана, что и ядерная бомба не достанет и всё за наши средства.

Смотрите что говорит В.Скворцова на IХ Всероссийском конгрессе пациентов. "Изменяется формат профилактического осмотра населения. Можно проходить бесплатно каждый год. Для того, чтобы она заработала как надо, НАМ НЕОБХОДИМО обеспечить достаточную инфраструктуру первичной медико - санитарной помощи". Так обеспечьте, кто вам мешает? Если действительно мешают, то обратитесь к народу. Вы ведь должны для народа работать за это и получаете миллионные зарплаты. Сейчас поликлиники забиты пациентами не диспансеризацией, а пациентами, которые обращаются в виду болезни. Все чиновники начиная с президента всегда говорят "нам надо", "необходимо". С этого начинают свои доклады и этим кончают. Никто никогда не сказал, что мы построили столько - то заводов, устроили миллион безработных, начали выпускать продукцию, которую ранее покупали за рубежом. Вернули в поликлиники и больницы профессионалов и обеспечили их достойной зарплатой. Девятнадцать лет идёт такая трепотня из Кремля и все чиновники бессознательно перешли на такой лексикон. Ну что сказала министр здравоохранения "Нам надо". Но ничего не будет сделано, как всегда. Фактически ни с этого надо начинать. Восстановите поликлиники, больницы хотя бы в том объёме, который был в Союзе. Врачей нет, где будете брать? Об этом молчите. Дайте западную зарплату, пригласите ушедших стариков, которые помогут молодым освоить профессию. С этого надо начинать. Вот что пишут эксперты, которые интересуются диспансеризацией. "Более половины граждан, прошедших диспансеризацию оказались больными". Фактически в стране нет никакой диспансеризации, а уж тем более профосмотр. Забота врачей как можно больше привлечь пациентов, чтобы получить деньги страховой медицины. Иногда врач сознательно не лечит, чтобы пациент пришёл ещё раз. Об этом рассказывал Н.Михалков, об этом говорят практически все кто обращался в поликлиники. Им предлагают после выписки приходить на приём к профильным врачам. Даже в деревне есть такие примеры.

А как чувствуют себя чиновники в такой обстановке? Например, в Белгородской области чиновники устроили четыре банкета по случаю хорошей жизни на бюджетные средства. Истратив 800 тысяч рублей. Вкушали икорку и другие деликатесы, которые я даже вспомнить не могу.

Другие эксперты противоположных взглядов советуют нищим завести тетрадки и записывать расходы с тем чтобы дожить до следующей нищенской зарплаты. Интересно, а президент, премьер, Миллер, Сечин, Греф тоже пишут ежедневные расходы? У них, наверное, тетрадь в виде амбарной книги. Расходов то много.

Удивляюсь до какого маразма доходят наши чиновники, банкиры, журналисты. Например, Греф снова озвучил своё мнение идиота о том, что надо продлить пенсионный возраст до 67 лет. Жизнь изменилась и женщины рожают в 55 лет. Такие случаи бывают из миллиона один. В России женщины детородного возраста из 10 новорождённых 8 имеют патологию. Каждый день телевидение, радио передаёт ролики родителей у которых родились больные дети. Некоторые в первые дни перенесли уже несколько операций. Это от хорошей жизни, питания, экологии. Спасибо, отцы родные. Страна плодит инвалидов. Родители просят нищий народ скинуться на операцию в Германии, стоимостью в 4 миллиона рублей. Народ собирает по крупицам. А Греф получает по несколько миллионов рублей и не может помочь. При бандитски - воровском капитализме молодые женщины не могут восстановить народонаселение страны. Нет работы и достойной зарплаты, нет для молодых жилья. Вот главные проблемы восстановления народа. Сечин получает по 18 миллионов долларов в год мог бы помочь бедным родителям. Не бедный и Путин с Медведевым. Вся эта шайка живёт совершенно другими проблемами. Им плевать на народ. А мы ведь всё это терпим и даже голосуем. Не ходим на выборы, а потом просим помочь. При бандитски - воровском капитализме здоровый человек не нужен власти, а что говорить о больных. Некоторые не поверят, что здоровый человек не нужен власти. Да именно так. 22 % трудоспособного населения живут в нищете, это не я говорю. А нищета здоровья не прибавляет. Так что, уважаемые или не уважаемые граждане России, всё зависит от нас самих. Надо не просить, а действовать.

Чиновники действительно разуверились в дееспособности власти. Поэтому они выбрали путь смирения и полного подчинения. Чем воевать с властью, лучше тихо подворовывать и жить в мире до пенсии.