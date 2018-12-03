Днепропетровский планетарий закрыт за ненадобностью "европейцам"

Сегодня в Днепропетровске закроют полвека проработавший планетарий. Новая патриотическая власть вначале угробила уникальную космическую промышленность этого города, а теперь логично доводит процесс декоммунизации до конца - если мы уже не летаем в космос, тогда о нем можно и не рассказывать.

Вас об этом предупреждали:

"Достижения советской промышленности, культуры или науки лишь походя рассматриваются в школьном курсе истории – в пользу бесконечного восхваления полулегендарных деяний князей, гетьманов и националистических вождей, грабивших свой народ и щедро проливавших чужую кровь во время междоусобиц. Тема патриархальной казаччины или глорифицированной УПА интересует это общество стократно сильнее, чем кибернетические открытия Глушкова или созданные в советской Украине космические ракеты, которые вывели человечество за пределы планеты. Эти выдающиеся успехи имели всемирно-историческое значение – но они не вызывают у нас ничего похожего на восторженное религиозное поклонение кровожадным божкам из пантеона «героев нации».

Прогресс сменился регрессом – в социально-экономической, научно-технической и производственной сфере, в области образования и культуры. И мечты о будущем логично сменились мечтами о прошлом, которое незаметно для многих стало новым общественным ориентиром. Если советские подростки мечтали быть космонавтами, над чем они сейчас сами подтрунивают, превратившись с возрастом в практичных буржуа, то теперь юные украинцы предпочитают мечтам о скафандре мечты о камуфляже. Они выбирают своим идеалом вооруженного до зубов патриота, – своего рода реинкарнацию героических убийц минувших столетий, которых впустили со страниц их учебников в нашу эпоху. И этот средневековый, по своей сути, идеал показывает, что вектор общественного развития Украины обращен в прошлое, куда мы проваливаемся сквозь коричневые и красно-черные дыры доминирующей в общественном сознании правой идеологии.

Перефразируя слова Стейнбека, можно сказать: нас укрыла мгла, сквозь которую не виден свет звезд. Да и сами звезды являются сегодня для многих элементом крамольной тоталитарной символики, подлежащим уничтожению или вандализации".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Когда в 2010-м году я с коллегами-литераторами был в Днепропетровске, к сожалению, планетарий остался вне поля нашего бродячего развесёлого внимания. Видимо, потому что работал, а что работает - ну, и слава богу, как говорится, чем тут хвастаться. Между тем, город уже мощно перекраивал бизнес: Детский мир, образчик советского неоклассицизма и одно из самых центральных зданий (напротив памятника Ленину) - снесли ещё в 2008-м, на моих глазах и сносили (в июне). Я ещё подумал тогда, что поразительно точно повторяется описанный в "Поэме Столицы" (презентованной мной тогда же, там же, в нескольких местах, включая библиотеку Светлова) процесс сноса гостиницы "Москва", которая тоже отнюдь не рушилась - просто "не хватало" в ней президентских номеров, и до пяти звёзд "не дотягивала" она по буржуйским меркам. Точно так же ползали по развалинам неоклассицизма экскаваторы, обваливая этажи детской радости. Саша Мухарев, мой днепропетровский "Овидий" с ужасом взирал в сторону Детского мира. Увы, никто не понимал тогда, что это лишь начало насильственного обрушения мира не только детского... А вот в 2010-м, в Запорожье, возле Днепрогэса слева (если глядеть из города) меня поразил вид заколоченного какими-то фанерками планетария, давно уже не работавшего - зато какой открывался вид на остров Хортица, где после съёмок "Тараса Бульбы" так и оставили в качестве туристического объекта частокол и прочие укрепления казачества! Всё же было видно, все направления общественного "развития" и отступления - но неясно было, кто кого победит, регрессная Сичь или всё же Советский космос. Через пятнадцать минут после созерцания заброшенного планетария у нас на остановке маршрутки случилась стычка со "свободовцем" в бейсболке с тризубом - это были лишь робкие ростки воинствующего соцрегресса-национализма (фашику не понравилась моя майка с Че Геварой). Ну, а вот теперь и в Днепропетровске - сперва полназвания отпилили, а позже и всё, что под этим названием крылось просветительского...

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