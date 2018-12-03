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Московский листок

Мэра Смоленска за систематическое неисполнение обязанностей гонит губернатор

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 1

жкх смоленск
Мэра Смоленска за систематическое неисполнение обязанностей гонит губернатор

Уведомление за подписью губернатора Смоленской области Алексея Островского, датированное 3 декабря 2018 года, поступило на имя главы города Смоленска Владимира Соваренко и в Смоленский городской Совет.

Фотографию документа разместил на своей странице в ВК сам г-н Соваренко. В нем, в частности, говорится, что причиной инициативы губернатора является "неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения. осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, Уставом города Смоленска. 

Как стало известно Smolnarod.ru, основанием для удаления Владимира Соваренко стали решения судов, установивших факт нецелевого расходования бюджетных средств в ходе реализации программы "Комфортная городская среда".

Решение об удалении главы города Смоленска в отставку должен будет принять Смоленский городской Совет. Согласно 131-ФЗ, решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования.

В ответ Соваренко отметил, что претензии со стороны губернатора к нему длятся уже несколько месяцев и связаны они с тем, что «поручения губернатора не получается исполнять ввиду их незаконности или сомнительного содержания». 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ранее неоднократно критиковал деятельность мэра Смоленска и указывал ему на неисполнение федеральных программ и различных проектов, а также обвинял его в игнорировании поручений главы российского государства в части модернизации сферы ЖКХ.

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1359 написал 03.12.2018 15:13
сортирный Карлик уже 18 лет не защищает интересы России, почему его не гонят?
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