Барнаульский планетарий РПЦ изгоняет из храма на улицу

Как говорится, о планетариях заговоришь - так они и появятся. Только что стало известно, что в городе Днепр (Днепропетровск) закрыт планетарий - видимо, очень затратным был. Так в России-то, конечно, идут те же самые процессы - только тут ещё имеется некий наступающий "центр силы", РПЦ. И процесс реституции, запущенный ещё в президентство Дмитрия Медведева, набирает обороты

Здание передадут церковникам в марте, но планетария там не будет уже к концу года, информирует vesti22.tv.

Барнаульская епархия добивалась возвращения храма с 2012 года.

Планетарий в самом прямом смысле оказывается на улице. Предполагалось, что он переедет в кинотеатр «Родина», но это очень небыстрый процесс: этот объект еще нужно реконструировать под его нужды.

От редакции: Мы можем вспомнить десятки подобных случаев. В том же Томске в одной из центральных церквей с 1920-х до Великой Отечественной и в 1950-х располагался планетарий, это было в порядке вещей при Советской власти, когда религия была изгнана из общественной жизни за ненадобностью охмурять угнетённые массы. На место мракобесью и вере в загробную жизнь - пришло просвещение и освоение космоса. Потом планетарий появился в новом здании Дворца пионеров - правда, есть сомнения, работает ли он сейчас, но обсерватория имеется, серебрится на крыше Дворца. Однако в самом Барнауле - не только наступает РПЦ, это лишь следствие, тут же давно бушует деиндустриализация, закрыт тракторный завод, как следствие безработицы и социального очаяния - религия лезет утещать обворованных государством и "предпринимателями" граждан.

Да, никакой ухмылки превосходства не может быть у нас, свидетелей социального регресса, когда мы критикуем "самистийщиков" за закрытие планетария в Днепропетровске. У нас - той же торной тропой соцрегресса топает общество, иногда и опережая этот, всего лишь один из советских островков-республик. Взявшие на себя роль ума, чести и совести Постэпохи - попы желают полной реституции, изгнания крамольных наук и просвещения из любого когда-либо принадлежавшего им помещения. Так уж велит их "христианская мораль" - а кинотеатр с символическим названием "Родина", это ведь тоже уже Другая Родина, и вряд ли она примет в объятия попранное просвещение.

Кстати, плоды насаждения невежества проявляются и на самом высшем уровне: Рогозин вот "козырнул" сомнениями в том, что на Луне проводилась высадка астронавтов, всед ему "авторитетно" выступил и Пушков. Зачем нам "их" достижения? Мы же теперь тоже не считаем себя сопричастными космическим завоеваниям цивилизации - будь то завоевания США, совместный "Союз-Аполлон" или наши собственные достижения, совершённые в "безбожную" Эпоху. Зачем они рабам божьим? Им бы ладаном чтоб пахло да молиться было б где.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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