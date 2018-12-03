Командир укронацистского батальона "Донбасс" задержан в Тбилиси

Среди семерых граждан Украины, задержанных 2 декабря в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, был депутат Верховной рады от «Самопомощи», бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Как утверждает Бирюков, у него есть «разного рода контакты», которые подтвердили, что «Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил «своих» людей и в последний момент сбежал».
В пресс-службе грузинского МВД сообщили РБК, что среди задержанных 2 декабря украинцев Семена Семенченко нет.
Ранее глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что Семенченко «избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины», и вылетел из Грузии «в неизвестном направлении», сообщил канал «112 Украина».
Он добавил, что остальные задержанные — сторонники Семенченко.
Сам народный депутат информацию о своем задержании назвал «фейком». «В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации», — написал Семенченко в Facebook. Он также добавил, что не имеет дипломатической неприкосновенности.
Напомним, сегодня же тема "интербригад" уже возникала в медиа-пространстве. Правда, тут на Украине оказывались солдаты её Королевского величества. Посольство России в Лондоне ответило на сообщения «Русской службы "Би-би-си"» о тайной операции Великобритании на Украине. Об этом диппредставительство заявило на своем сайте.
По словам дипломатов, данные журналистов, если они верны, представляют собой «новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине». В посольстве отметили, что знали только о направлении специалистов из Британии для обучения украинских солдат.
«Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране», — сказали в дипмиссии, напомнив, что все происходит накануне президентских выборов на Украине.
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Сэмэнчэнко работает на фсб написал 03.12.2018 16:53
На донбассе он русских мочил вовсю для убедительности и с разрешения начальства.