Убитый Саудитами писатель и журналист Кашогги готовил твиттер-атаки на монархию

Журналист Джамаль Кашогги обсуждал планы по созданию молодежного сетевого движения против властей Саудовской Аравии и наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана. Об этом свидетельствует его переписка с саудовским активистом Омаром Абдулазизом, проживающим в Монреале, на которую ссылается телеканал CNN.

Абдулазиз поделился с телеканалом более чем 400 сообщениями своей переписки с Кашогги в мессенджере WhatsApp, сделанных за последний год. По его словам, в переписке Кашогги называет принца "зверем" и компьютерным персонажем Пакманом. "Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет, - писал журналист о принце. - Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает".

Почти ежедневно обмениваясь сообщениями между октябрем 2017 года и августом 2018 года, Кашогги и Абдулазиз планировали сформировать интернет-движение молодежи, призванное развенчать государственную пропаганду в социальных сетях. Сделать это планировалось благодаря значительному числу подписчиков Кашогги и Абдулазиза, на Twitter которого подписаны 340 тысяч человек. Первоначально оба планировали создать портал, посвященный нарушениям прав человека в Саудовской Аравии, а также снять несколько короткометражных фильмов для распространения по мобильному интернету.

"У нас нет парламента, у нас есть лишь Twitter", - сказал Абдулазиз, добавив, что Twitter также является самым сильным оружием правительства Саудовской Аравии. "Twitter - это единственный инструмент, который они используют для борьбы и распространения своих слухов. На нас нападали, нас оскорбляли, нам так много угрожали, и мы решили что-то сделать".

В рамках создания "электронной армии" предполагалось отправить в Саудовскую Аравию большое количество SIM-карт, которые было бы невозможно отследить: это позволило бы оппозиции публиковать сообщения в Twitter. Кашогги также обещал обеспечить первоначальное финансирование проекта в размере 30 тысяч долларов и заручиться поддержкой богатых спонсоров.

Абдулазиз заявил, что в августе его переписка с Кашогги, вероятно, была перехвачена саудовскими спецслужбами, о чем тот сообщил своему визави. "Боже, помоги нам", - прокомментировал ситуацию Кашогги. Кроме того, в мае c Абдулазизом встретились два представителя правительства Саудовской Аравии, предлагавшие ему работу от имени бин Салмана, который якобы является одним из подписчиков Абдулазиза в Twitter.

Они также порекомендовали Абдулазизу посетить посольство Саудовской Аравии, чтобы забрать некоторые документы. Однако Кашогги отговорил своего партнера по переписке от этого шага, и посоветовал встречаться с ними только в общественных местах. По мнению Абдулазиза, Кашогги тем самым спас ему жизнь, хотя и не смог уберечься сам. "Если бы не взлом моего телефона, с Джамалем бы ничего не случилось, и это угнетает меня", - заявил активист.

Он также сообщил, что подал судебный иск против израильской компании-разработчика программного обеспечения, с помощью которого был взломан его смартфон и украдена переписка с погибшим. Он не уточнил название фирмы, но, по данным экспертов CNN, речь идет о компании NSO Group, нанятой саудовским правительством. Еще несколько аналогичных исков против фирмы ранее были поданы в Израиле и на Кипре гражданами Мексики и Катара.

В заявлении NSO Group говорится, что ее технология помогает правительствам "в предотвращении терактов с участием террористов-смертников, пресечении деятельности наркоторговцев и торговцев сексуальными услугами, а также в оказании помощи в безопасном возвращении жертв похищений".

2 октября журналист Джамаль Кашогги, известный критическими высказываниями о политике Саудовской Аравии и считавшийся диссидентом, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле, куда пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

В свою очередь американская разведка заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман приказал убить журналиста Джамала Кашогги в Стамбуле. Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей ЦРУ, команда из 15 агентов Саудовской Аравии полетела в Стамбул на правительственных самолетах в октябре, где организовала убийство Кашогги в здании Саудовской Аравии.

ЦРУ в своих выводах опирается на несколько источников информации. В их числе — перехваченный телефонный разговор между Кашогги и послом Саудовской Аравии в США, братом принца Халидом бен Салманом. В разговоре дипломат посоветовал Кашогги обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил в том, что ему ничего не угрожает.

Источники утверждают, что неизвестно, знали ли брат наследного принца о подготовке убийства, однако звонок был сделан по просьбе Мохаммеда бен Салмана.

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