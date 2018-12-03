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Московский листок

В Раду внесён президентский законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

Опубликовано 03.12.2018 в разделе комментариев 2

украина рада сырьеваяимперия конфронтация
В Раду внесён президентский законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Законопроект №0206 был внесен в парламент лично президентом в понедельник, 3 декабря.  

Согласно тексту законопроекта, Договор о дружбе может быть расторгнут с 1 апреля 2019 года. Уточняется, что это «освобождает Украину от любых обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение страны, которые возникли в результате исполнения Договора до прекращения его действия».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера. 

30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка.

В ближайшее время Украина намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Он отметил, что к настоящему моменту расторгнуты уже почти пять десятков соглашений. 

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров. <...> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров", - заявил он, выступая в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" вечером 29 ноября. 

Климкин добавил, что сейчас украинские власти досконально пересматривают договорную базу между странами, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, уже не имеют смысла. Однако к этому, как полагает глава внешнеполитического ведомства, стоит относиться очень аккуратно, чтобы не навредить самим украинцам.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Елезавета написал 03.12.2018 17:55
БЕСПРЕДЕЛ КОММЕРСАНТА ПУТИНА И РЯЖЕННЫХ В ПОГОНЫ КЛОУНОВ ИЗ ОПГ ФСБ РФ ПЕРЕШЁЛ ВСЕ ГРАНИ
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента КАДАФИ Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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ну так уж давно пора было
Архангел Гавриил написал 03.12.2018 17:52
Золотые слова. Послушай Баранов , вернее, посмотри картину маслом от Дудаева. Истинно говорит, истинно...
Ждет вас всех Истории канализация.
Вот,такая,панимаш,кульминация..... :)
https://youtu.be/FjP2mfvvdag
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