Французы готовятся к революции, англичане готовятся к "брэкзитному" запою

Во Франции общественная ситуация накаляется. Жертвами проходящих с 17 ноября протестов "желтых жилетов", переросших в беспорядки, стали уже три человека. От действий демонстрантов 2 декабря пострадал и один из символов Парижа - Триумфальная арка. Как рассказал глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. "Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", - отметил Белаваль.



Тем временем в Англии настроения иные - сепаратистские и оседлые. После того как страны Евросовета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, британцы начали задумываться стратегических запасах еды и промтоваров. Пользователи Facebook обмениваются советами, что лучше покупать, широкое хождение по интернету получила брошюра "Готовимся вместе" на основе инструкций шведского ведомства гражданской обороны.

В марте Великобритания выходит из Евросоюза, а 11 декабря парламент выберет сценарий развода: затяжной и полюбовный либо резкий и беспорядочный. Второго сценария особенно опасаются сотрудники супермаркетов и простые граждане, пишет Русская служба BBC и предостерегает, что предновогодние покупки могут обернуться в буквальном смысле набегами на британские магазины.

Если после Brexit между Великобританией и ЕС вновь появится таможня, задержки поставок могут коснуться трети еды и до 40% свежих продуктов - именно столько завозится в страну с континента. Большинство жителей Британии не особенно беспокоятся, но 2% уже начали запасаться едой. В частности, британка Жустина Ковальчук уже собрала объемную коробку с кофе и французским вареньем, а часть шкафа заполнила любимым шампунем.

В Facebook создана группа, участники которой (их уже около 2500 человек) обмениваются рекомендациями, чем лучше запастись, а также изучают 16-страничную брошюру "Готовимся вместе", составленную на основе свежих инструкций шведского ведомства гражданской обороны. Среди прочего в ней дан список продуктов, подходящих для складирования на случай чрезвычайной ситуации: крекеры, твердый сыр, макароны, консервированные супы, чай, кофе и орехи.

Правда, практически все британцы понимают, что речь будет идти не о выживании, а о поддержании того комфортного рациона питания, к которому они привыкли. Они делают запасы из соображений, вдруг их любимые продукты исчезнут из магазинов или подорожают. Бордо и кьянти, камамбер и пармезан, прошутто и хамон - такими списками пестрят газеты.

К примеру, Guardian призывает читателей обратить внимание на оливковое масло, рис и консервы из помидоров, фасоли и тунца. А шведское издание Scotsman предлагает запастись шампанским и бельгийским шоколадом, мукой, солью, сахаром и туалетной бумагой.

Между тем в правительстве страны заявляют, что волноваться нет причин. "Продовольственная безопасность Великобритании на высоте благодаря разнообразию поставщиков, как отечественных, так и зарубежных. И она останется таковой, покинем мы ЕС с соглашением или без", - заявил представитель министерства выхода из ЕС.

Тем не менее, напоминает Русская служба BBC, по главному торговому маршруту через порт в Дувре ежедневно проходит более 10 тысяч грузовиков, из них значительная часть везет еду. Только цитрусовые составляют до 300 фур в день, и возвращение таможни на границу чревато пустыми полками. Некоторые супермаркеты на всякий случай объявили "готовность номер один": алкогольная сеть Majestic Wine дополнительно закупила к Brexit 1 млн бутылок французского, испанского и итальянского вина. Что касается цен, они, скорее всего, при дефиците повысятся, хотя бы чтобы сбить ажиотаж среди покупателей.

Ранее правительство Великобритании признало, что любой Brexit нанесет ущерб экономике страны, но беспорядочный разрыв будет особенно болезненным. Однако, по мнению экономистов, накопление запасов на лишь усугубляет проблему, так как к ущербу от развода с Европой добавится неизбежное замедление бизнес-активности после месяцев бурной подготовки.

25 ноября Европейский совет призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить возможность того, чтобы соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступило в силу 30 марта, сообщает в воскресенье Совет ЕС.

Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер. Он считает, что этот шаг «неизбежен».

«Если она проиграет голосование такой важности после двух лет переговоров, то в правительстве стоит поставить вопрос о доверии»,— передает его слова телеканал SkyNews. Он добавил, что проведение второго референдума «намного лучше», чем согласие с госпожой Мэй.

Согласно условиям сделки, граждане ЕС, живущие в Соединенном Королевстве не меньше пяти лет, получат вид на жительство вместе с членами их семей. Визовый режим для краткосрочных поездок в Европу и Британию вводиться не будет. Кроме того, британские финансовые компании смогут работать в ЕС, если Брюссель сочтет правила их работы схожими с правилами союза. Вопрос о границе Северной Ирландии, вызывавший больше всего споров, остается нерешенным.

Новости по теме:

Терезе Мэй грозит партийный вотум недоверия

Королева дала добро на "брэкзит": Альбион отдаляется от ЕС

Европарламент поставил необратимость "Брэкзита" под большой вопрос

Следом за чрезвычайной, во Франции может сложиться революционная ситуация

Путинская Россия обнаружила на Украине британских солдат, а морпехов и вовсе не заметила