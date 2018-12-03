Последний большой и поневоле советский писатель умер в Москве

В московской больнице скончался российский писатель, один из основателей постмодернизма в отечественной литературе. Андрей Битов скончался на 82-м году жизни в московской больнице, передает ТАСС.

"Нам только что позвонили и сообщили, - сказала агентству внучка писателя Полина. - Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...". Она добавила, что скоро семья будет решать вопрос с местом и датой похорон.

Опубликованный в США в 1978 году роман Битова "Пушкинский дом" (создавался в 1964-1971 годах; в СССР издан в 1987 году) считается одним из первых русскоязычных произведений постмодернизма. Писатель также является автором таких романов, как "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других. Произведения Битова переведены на английский, немецкий, французский, чешский, сербский, румынский, норвежский языки.

В 1979 году Битов был среди создателей бесцензурного альманаха "Метрополь". В нем были опубликованы тексты, не допускавшиеся цензурой к официальной печати (среди авторов - Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Рейн, Юз Алешковский и др.). Сам Битов разместил в сборнике четыре своих рассказа: "Прощальные деньки", "Последний медведь", "Глухая улица" и "Похороны доктора". Появление альманаха привело к временному запрету на печать книг писателя в Советском Союзе.

С началом перестройки публикации возобновились: в 1985 г. в тбилисском издательстве "Мерани" была выпущена его книга "Грузинский альбом". В 1986 году Андрей Битов опубликовал "Книгу путешествий", посвященную поездкам по различным регионам СССР и впечатлениям от них.

В 1988 году он участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 года - его президент. Кроме того, Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра (национальный центр ПЕН-клуба - творческого объединения писателей, поэтов и журналистов), почетный член Российской академии художеств, председатель совета Новой Пушкинской премии, член жюри национальной литературной премии "Большая книга".

В 1990-х годах Битов входил в состав Комиссии по Государственным премиям РФ в области литературы и искусства при президенте РФ. Был членом совета Новой Пушкинской премии, жюри национальной литературной премии "Большая книга".

Являлся председателем комиссии по литературному наследию Андрея Платонова, членом Регионального общественного гуманитарного фонда содействия изучению жизни и творчества Ф. М. Достоевского.

Жизни и творчеству писателя посвящены книги Эллен Чансес "Андрей Битов. Экология вдохновения" (1993), Марии Андриановой "Авторские стратегии в романной прозе Андрея Битова" (2011), а также документальные фильмы "Анатомия слова" (2003, режиссер Петр Кожевников), "Андрей Битов. Раздвоение вечности, или меж двух столиц империи" (2007, Ярослав Гриневский) и др.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает день минувший:

- На редкость мрачняк-непроглЯд был какой-то весь день. И вот теперь понятно, почему. Безотносительно того, какой славы ветра и откуда дули поначалу в паруса этого писателя, он был едва ли не последний среди ныне здравствующих Большой писатель. Романы которого не подвержены быстрой эрозии. Не просто не злоупотреблял, а пренебрегал политическими примесями в литературе. Первым среди современников откровенно перед телекамерой признал, уже в нулевых, что писатель даже такого, первого уровня, как он - живёт не на гонорары от книг, а как рантье, на средства от сдаваемой квартиры. Пелевин вот никогда не признает, а Битов - запросто. Так прямо и смело, хотя и косвенно признать, что "проклятый совок" был утерянным (ими же самими, самовольно) раем для писателей... Говорить что ушла Постэпоха - не приходится, писатели уходят, а наставшая вместе с пиком их популярности Постэпоха сама никуда не собирается, ждёт тоже рукотворного конца. Классик постмодернизма был сильно пьющим, вдобавок и курящим, чего никогда не скрывал, так что при такой полодовитости романической и образе жизни - подлинно кавказское долголетие. Важно отметить ещё, что именно при нём в ПЕН вступили несколько моих относительно недавних товарищей-новреалистов. В дачной библиотеке моей лежит недочитанная книга его рассказов - тот самый "альбом"... Странно что поспешные биографы не упомянули весьма удачную киноэкранизацию 1977-го года "В четверг и больше никогда" по авторскому сценарию - фильм не кого-нибудь, а Эфроса, в духе Тарковского такое большое, долгокадровое кино. С музыкой Шостаковича! В главной роли Олег Даль - последняя его роль. И ещё Смоктуновский там играл так, как потом и у Тарковского не играли ни шведы, ни итальянцы. Наверняка на днях покажут. Чего-то эпохального Битов не писал и не планировал уже лет -цать, главное сказал достаточно давно, а ПЕН-центр пару лет назад передал Евгению Попову - собственно, момент "передачи" (через голосование, само собой) я застал ещё немного следя за орг-жизнью этого и всего писательского мира: после улицко-пархоменкских покаяний на Евромайдане ПЕН тоже, как и "Литературную Россию", для которой освещал я эту жизнь, посадили на путинские гранты, кончился там либерализм. А дальше оказалась тишина.