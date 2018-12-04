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Московский листок

Незаметно проскочившие новости

Опубликовано 04.12.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

путин выборы двойник
Незаметно проскочившие новости

Стесняются своей антинародности

Я о новостях, которые, казалось бы, заслужили больше интереса, чем тот интерес, который к ним реально проявила пресса.

К примеру, в начале ноября проскочила новость «каждый девятый россиянин счёл оправданным разгон несогласованных митингов». Причём, по всем каналам новость проходила именно в таком виде – вопреки здравому смыслу, СМИ пытались привлечь внимание к минимальному числу в опросе, а не к максимальному, и этим сделать минимум весомым – типа «а народ-то за разгон митингов Навального!».

И даже (когда-то полуоппозиционное) РБК выдало эти результаты общественного опроса именно под таким заголовком, хотя в тексте сообщил несколько больше:

«В 2018 году социологи добавили к опросу новый кейс — о применении силы к участникам несогласованного митинга, которые не устраивают беспорядков, но отказываются расходиться. Всего с необходимостью задействовать силовые методы согласились 12% респондентов. Однако среди тех, кто положительно ответил на вопрос о допустимости «незначительных нарушений закона» со стороны властей в целом, эта доля составила 25%».

То есть, три четверти граждан России встало на сторону Навального и безусловно осуждает насилие над ним и его сторонниками.

СМИ Рашки на глазах людей скатываются в болото антироссийского быдла запутинских патриотов, и вот эта манипуляция числами ещё раз и убедительно доказывает их антинародность.

Кризис идей

Между тем, у самого Навального, как я понял, кризис идей, что явно видно по тому, что ни он, ни его штаб не представляют, что дальше делать. И такой вывод следует из объявления Навальным изменения своего политического курса и последовавшего призыва Навального не бойкотировать выборы, как это было до недавнего времени, а ходить на выборы. Как бы ничего неестественного в таком изменении курса нет – политик обязан приноравливаться к текущим условиям. Но Навальный призывает не за свою партию голосовать, а на каждом отдельно взятом участке голосовать только за одного кандидата - противника парии власти. То есть, на данном участке, к примеру, всем голосовать за капээрэфовца, на следующем - всем за жириновца, на третьем - всем за яблочника и т.д.

Теория, надо сказать, так себе, кроме того, до очередных выборов, как до Киева раком, кроме того, в связи с чем у Навального появилась уверенность, что подсчёт голосов будет честным? А без этого какой смысл мечтать о победе оппозиции?

И потом, а где она – эта оппозиция? И жириновцы, и зюгановцы уже имели большинство в Думе, но ни разу даже по ошибке не проголосовали на пользу народа – только так, как требовалось режиму. С чего в штабе Навального взяли, что поражение «Единой России» на выборах и её меньшинство в Думе что-то в Рашке поменяют даже при честном подсчёте голосов?

И наконец (чтобы показать, что у меня память не девичья), мы уже видели, как штаб Навального «организовал контроль президентских выборов», под который собрал с людей полмиллиарда рублей. Даже в такой несложной работе результат был пшиковый, даже в Москве «штабы» ничего не сделали. А тут замах на организацию всех избирателей по всей России! Чтобы поверить в результат такой кампании, нужно быть не просто мечтателем, нужно быть ещё и до крайности наивным.

Навальному думать надо, а не хвататься за явно бесполезную чепуху, которая на порядки хуже простого бойкота выборов.

Просрать деньги налогоплательщиков!

Кремль возил путина к Трампу в Аргентину, но Трамп опять побрезговал тратить на этого артиста время. Песков тут же отреагировал стандартным бла-бла-бла: «Сожалеем об отмене встречи в Буэнос-Айросе... Обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенный срок...».

Что за «серьёзные вопросы» должны были обсуждать Трамп и путин, Песков не пояснил, давая возможность делать предположения всем желающим. Вот я и предполагаю, что путина возили в Аргентину для того, чтобы он облизал Трампу анус. Серьёзный вопрос! Но у Трампа уже и без путина с Порошенко начались запоры, посему Трамп и отказал во встрече. И даже не дал путину ручку пожать, а ведь если слушать СМИ Рашки, то это и было главной целью «саммита».

Во всяком случае в топе новостей блистала новость: «На саммите стран G20 президент России Владимир Путин не поздоровался с президентом США Дональдом Трампом, при этом очень эмоционально поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль-Сауда». И ещё: «Трамп проигнорировал вторую сессию G20, на которой главным докладчиком был Путин». То есть речь идёт даже не о том, о чём там вякал артист по кличке «Удмурт» с трибуны в Аргентине, поскольку все понимали, что бумажку артисту напишут и он сделает какое-то бла-бла-бла. А речь уже шла о том, что Трамп («противный») не присутствовал при этом бла-бла-бла.

Так, что моя версия про облизывание ануса Трампу не опровергается. Нет, у кого-то может быть есть ещё какие-то догадки о том, зачем путина возили в Аргентину, – я не буду спорить, - но сам ничего иного придумать не могу.

Ведь для всего иного есть средства связи, с помощью которых сегодня руководители всех стран, не выходя из своих кабинетов могут с кем угодно провести любое обсуждение любого вопроса. Сегодня тратить средства и время на дебильные личные встречи, да ещё и «на полях» глупой тусовки, - до предела дебильно!

Понятно, что путина возят на все эти G потому, что путин артист и обязан создавать сюжеты для заполнения времени телевизионных новостей. Но вот зачем нужно остальным 20 странам так тупо тратить деньги на эту дорогостоящую и никчемную суету глав государств?

Вот тут ответ один - потому, что главы этих государств уже содрали эти деньги налогами с граждан своих стран, и теперь содранные деньги нужно потратить. Не налоги же снижать! Вот и тусуются эти бездельники, сидящие в своих странах в креслах государственных деятелей.

Евреи могут себе позволить

В Израиле есть ежедневный русскоязычный сатирический журнал «Бэсэдэр», и есть народ, с очевидными задатками расизма. Для такого народа и шутки должны отбираться соответствующие. И вот образец таких шуток:

««Путя, Путя, наши сети... Над Кремлем замечены вертолеты, с болтающейся под ними сетью с людьми. По оценкам специалистов, идет отлов расплодившихся в последнее время в Кремле двойников Путина».

http://beseder.ru/Portals/0/Images/Skup/tu-pu-dvoiniki.jpeg 

Как видите, это шутка из разряда: «Эти дебилы в Рашке считают путина одним человеком, и нам, евреям, тоже выгодно так считать, но мы-то не дебилы, мы евреи, мы таки умные, мы-то понимаем!».

Ну, как запретишь евреям не быть дебилами?

Не русские небось.



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