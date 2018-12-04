Больше не только не братья, но даже не друзья

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже кабинет министров Украины поручил МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября. Тогда же правительство поручило МИД, минюсту, минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией".

***

Новость навряд ли неожиданная, учитывая предысторию. Но все же формальный шаг сделан - договор о дружбе находится в процессе расторжения. Можно провести аналогию с разводом - неважно, как долго и с каким усердием вы вместе продавливали матрас, неважно, сколько у вас общих детей, кошек и собак - один росчерк пера, и вы уже чужие люди.

Все, больше никаких особых отношений. Украина, Алжир, Гондурас - все примерно одно и тоже.

А.Б.