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Московский листок

Больше не только не братья, но даже не друзья

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 5

украина война киев
Больше не только не братья, но даже не друзья

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Позже кабинет министров Украины поручил МИД уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие договора до 27 сентября. Тогда же правительство поручило МИД, минюсту, минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией".

***

Новость навряд ли неожиданная, учитывая предысторию. Но все же формальный шаг сделан - договор о дружбе находится в процессе расторжения. Можно провести аналогию с разводом - неважно, как долго и с каким усердием вы вместе продавливали матрас, неважно, сколько у вас общих детей, кошек и собак - один росчерк пера, и вы уже чужие люди.

Все, больше никаких особых отношений. Украина, Алжир, Гондурас - все примерно одно и тоже. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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В пустыне чахлой и сырой Когда идет она домой Гуляет девушка с косой И крутит носом под сосной!
!!!LUTHEBOGATOTANET!!!&&& написал 04.12.2018 02:17
- Три еврея таки решили сРФ-ией не дружить - или - таки амеры потребовали - то таки понятно - Гордоукрия - очень независимая территория - то таки да...
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Re: Бол ше классового подхода и по меньше абстрактных патриотизмов.
что вы хотите от кремлепропагандона? написал 04.12.2018 02:17
что вы хотите от кремлепропагандона баранова? он с 2014 года минимум задницу рвет за буржуазную власть и ее захватнические войны.
этот сайт давно рупор чекистской чумы путинизма, только маскирующийся под леваков.
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re: Украина, Алжир, Гондурас - все примерно одно и тоже.
почему список не полный? написал 04.12.2018 02:02
Украина, Алжир, Гондурас И РОССИЯ ГДЕ БАРАНОВ СЛУЖИТ ПРОПАГАНДОНОМ ДИКТАТОРА ПУГАБЕ- все примерно одно и тоже.
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(без названия)
Сергей Забаненный написал 04.12.2018 01:41
Ты что же Толян ждал от буржуйских правителей обоих самых крупных осколков СССР чего-то иного?
Капитализм - это война, тем более периферийный полуколониальный капитализм постсоветской деградации.
Бол ше классового подхода и по меньше абстрактных патриотизмов.
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(без названия)
Крамольник написал 04.12.2018 01:40
Все это фуфло. Какие бы заявления не озвучивал очередной артист, играющий роль Пыни, Греф со "Спербанком" как финансировали, так и будут финансировать украинских карателей. И как бы не пытались, захлебываясь слюной, всякие Шеины, Скабеевы, Норкины и прочие Соловьевы визжать по факту прекращения действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ, истина одна - деньги российских вкладчиков как шли на поддержку режима Порошенко, так и будут продолжать идти. Весь пропагандонский визг есть обычная ширма.
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