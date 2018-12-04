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Московский листок

Жив-здоров наш человек-Эпоха! Лигачёву - 98

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 2

ссср томск кпсс гкчп
Жив-здоров наш человек-Эпоха! Лигачёву - 98

Об этом партийном деятеле впору бы песни слагать - однако народная память, память о его активнейшем участии в строительстве социализма, это нечто поважнее песен. Достаточно того в этой условно-бесконечной песне, что Егора Кузьмича в Томске по сей день, хотя губернаторы сменились дважды, вспоминают только хорошим словом. Потому что живут в построенных при нём домах, ходят в построенные при нём школы, детсады, Драмтеатр... Вот только на месте построенных при нём заводов теперь - сэйлы и торговые центры. Но тут уже не его вина.

Легендарный Лигачёв, сказавший в Кремлёвском дворце съездов прозорливое "Борис, ты не прав" в ответ на антисоветский доклад о роли Великого Октября в истории страны, после которого Ельцина и стали вытеснять из КПСС, и вполне успешно, - из тех партийных деятелей, которые не рассуждали о коммунизме, а ударно, как говoрится, от самой от сохи обеспечивали его материальные предпосылки.

Кстати, о песнях: даже сухое, численное, циферное количество страниц в Википедии о нём - говорит не просто о разности трактовок биографии, а именно о народности бытия его жизненного пути "во языцех".

Итак, что же там сообщается?

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Каинского уезда Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области).

Это к вопросу о "партийной элите", аристократии, каперсах, узретых доктором Живаго в партийных закромах... Да, простой деревенский мужик в истрически ссыльной губернии - имел в СССР все шансы стать не просто членом ЦК КПСС, но и даже её лидером (однако об этом чуть позже). 

В 1937 году окончил новосибирскую среднюю школу № 12. Трудовую деятельность начал в 1942 году в Новосибирске на авиационном заводе, работал инженером-технологом, начальником группы технического отдела. 

Шла тяжелейшая война - а социалистическое отечество готовило новые кадры, кадры коммунистического будущего! В Сибирь перегонялись целые заводы, и здесь же уже подрастали квалифицированные кадры, которые и на фронте, и в тылу решали по-сталински всё.

В 1943 Лигачёв окончил Московский авиационный институт по специальности «самолетостроение». Вернувшись в Новосибирск, устроился на авиазавод инженером. В 1944 вступил в ВКП(б). В 1944 году выдвинут на комсомольскую работу, был секретарём райкома комсомола Дзержинского района Новосибирска, секретарём, а затем первым секретарём Новосибирского обкома ВЛКСМ. В 1949 году (по другим данным в 1951 году) получил второе высшее образование в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). 

В 1949—1953 годах — лектор и заведующий отделом Новосибирского горкома КПСС. 1953—1955 годах работал начальником управления культуры, а в 1955—1958 — заместителем председателя Новосибирского облисполкома. 

В 1958—1959 годах — первый секретарь Советского райкома КПСС Новосибирска. В 1959—1960 годах — секретарь Новосибирского обкома КПСС. В это время проявил себя на строительстве Новосибирского Академгородка. 

С 1961 по 1962 год — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР. 

C 1962 по 1964 год — заместитель заведующего партийных органов ЦК КПСС[3] по промышленности РСФСР. 

С 1964 по 1965 — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по РСФСР. 

С 26 ноября 1965 по 29 апреля 1983 года Е. Лигачёв был первым секретарём Томского обкома КПСС. 

Именно за этот период с развитием панельного строительства ударно решается квартирный вопрос для бурно растущего населения области и города - города учёных, студентов, физиков-ядерщиков (рядом же заложенный ещё товарищем Берия атомный Северск), поэтов (автор легендарных песен "Почему так в России берёзы шумят" и др. Михаил Андреев родом из тех же деревень), писателей (триада Климычев, Афонин, Макшеев в здешнем Союзе писателей сложилась именно при Кузьмиче, писателям он последовательно помогал с жилём - тому же Климычеву дал двхкомнатную квартиру в своём "партийном" панельном доме, скромнейшем на вид).

В 1983 году по предложению Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова в 63 года назначен заведующим отделом ЦК КПСС (1983—1985). Лигачёв вспоминал: «тогда, в апреле 83-го, мне позвонил Горбачёв и сказал: „Егор, надо зайти, поговорить. Складывается мнение, что тебе надо стать заведующим отделом организационно-партийной работы“… Немногим позже, рассказывая о том, кто повлиял на решение Андропова назначить меня главным человеком по кадрам, Горбачев заметил, что к этому приложил руку Андрей Андреевич Громыко». Интересно, что, по утверждению Ю. Изюмова, назначение Лигачёва на этот пост произошло в обход Черненко, когда последний находился в отпуске.

От редакции: Ну, а теперь самое важное. Как вы думаете, от кого в нулевых годах узнала сперва узкая партийная общественность (КПРФ, СКМ РФ), а затем и вся страна, что "путч" августа 1991-го года был вместе с ГКЧП спроектирован в марте того же года никем иным, как теряющим власть и авторитет Горбачёвым? Да, на одном из семинаров Школы политпросвещения, куда члена ЦК КПРФ (тогда) пригласили работники фракции (мой поклон товрищу Грызлову) - Егор Кузьмич нам, партийной молодёжи нулевых годов это и рассказал. И правильно сделал - прекрасно зная, что молодёжь донесёт до масс правду, по богатому своему опыту комсомольской работы (его, верного сталинца, кстати, пытались в Томске выгнать из КПСС "за троцкизм" - о чём молчат все статьи в википедии, а помнят лишь местные писатели).

Откуда это Лигачёв знал, и почему так долго молчал?.. Знал, поскольку в той игре у него могла быть роль не менее сильная, чему Ельцина. На момент начала конфронтации Ельцина и Горбачёва (а все они были друзьями и друг друга тащили вверх, более того - именно Лигачёв способствовал переводу Ельцина в Москву, приближал к ЦК) Егор Лигачёв олицетворял консервативный курс, то есть верность СССР, партии, коммунистическому будущему, а не новому мЫшлению, кооперативам и комсомольским банкам. Что бы тогда ни пытались лишнего пририсовать к его политическому портрету демократические борцы с теми, кто "боится поступиться принципами" (по статье Нины Андреевой фактически и стали центрироваться антиперестроечные силы в ЦК и в КПСС вообще), Лигачёв был единственным партийным деятелем, обладающим и нужным авторитетом, и связями, и главное пониманием политической обстановки, чтобы предотвратить разрушение СССР.

Почему, зная осторожные августовские планы Горбачёва уже в марте 1991-го он не перехватил инициативу и не возглавил ГКЧП, и не привёл его к победе над контрреволюцией - вот величайший вопрос Истории СССР и КПСС, кoторый можно задать ему лично. Тогда, оторопев от информации, им вываленной на нас, мы почему-то не сообразили так прямо его и спросить. А ведь могло бы с ним не быть и трясущихся рук, и живоо кольца у Белого дома - если б иначе ставились все вопросы повестки дня. В своём последнем романе "Времявспять" я касаюсь этих тем - кому интересно, может ознакомиться, он ещё имеется в "Фаланстере", а так же в "Олимпийском".

А вас, уважаемый товарищ по партии (тут фракций быть не может) - с 98-летием!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 2
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Лигачев Ельцина привез в Москву и просмотрел,
что Ельцин - сын и внук кулака. написал 04.12.2018 03:09
.
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В Пустыне чахлой и сырой Гуляет девушка с собакой. Когда идет она домой - Великолепно крутит носом!
!!!LUTHEBOGA-TOTANET!!!&-&& написал 04.12.2018 02:54
" В это время проявил себя на строительстве Новосибирского Академгородка. "
- Таки который потом стал антисоветским гадюшником - то таки да...
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