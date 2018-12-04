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Московский листок

Дм.Песков: "Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да!"

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль песков
Дм.Песков: "Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да!"

Журналист Сергей Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО. 

"Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да", - сказал Песков. "Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров", - считает пресс-секретарь. 

Песков подчеркнул, что такая ситуация "не красит" журналиста, но с юридической точки зрения "такой проступок не подразумевает ответственности" кроме возможного лишения права работать в составе совета. "Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила", - добавил Песков. 

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких иных нарушений Брилев не допустил. "Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является", - убежден Песков.

***

Это слова пресс-секретаря президента в изложении главного официоза страны - ТАСС. Сказано на встрече со студентами, то есть, по сути, в частном разговоре. Значит - изложено не случайно, значит - это официальная позиция Государства Российского. Как говорили римляне, что позволено Юпитеру, нельзя быку. Вам - нельзя, а Брилеву можно.

Надо понимать, если в будущем носители государственной тайны окажутся попутно иностранными гражданами, им за это тоже ничего не будет. Вопрос лишь в степени близости к вершине. 

Зачем "настоящему патриоту" британское гражданство? Это, граждане, не ваше дело. Тот, кто может позволить себе купить британское гражданство (ну или на день рождения подарили), вправе сам решать, что для России хорошо, а что плохо. Россией спокон веку правят разные иностранцы - святой Николай Страстотерпец был вообще одно лицо со своим кузеном, британским королем. Дочь Сталина при первой возможности сбежала на запад, сын его антипода, Хрущева - американский гражданин. А какое гражданство у дочерей Путина? 

Думаю, наш гарант в любой момент может воссоединиться с семьей. Но разве есть сомнения в том, что он "настоящий патриот"? Вот его пресс-секретарь, кстати, женатый на иностранной гражданке, чья дочь постоянно проживает вне пределов Отечества, и дает разъяснения быдлу - "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Ихние - шпионы, а наши - разведчики!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Это невозможно
от Кукса написал 04.12.2018 07:43
"Телеведущий Сергей Брилев, который имеет кроме российского и гражданство Великобритании, возможно, покинет Общественный совет при Министерстве обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."
.
Никаких возможно! Невозможно, чтобы иностранный гражданин шпионил за Вооруженными силами, как это было при Ельцине, на правах "общественника"!
Вообще-то если правительство дебильное, то такое возможно вполне. Может быть оно исправляется? Или это все же невозможно?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 04.12.2018 07:43
Почему эффективные воры-хапуги типа шахтера Абрамовича, горняка Прохорова могут иметь
хату в Лондоне, а трепло Брылев не может???
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