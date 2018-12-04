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Московский листок

В России изменят качество и вкус пива в угоду транснациональным компаниям

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 2

В России изменят качество и вкус пива в угоду транснациональным компаниям

В России меняются требования к качеству пива - в него разрешат класть больше сахара и меньше солода. Об этом говорится в проекте технического регламента безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщают "Ведомости", проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии.

Новый техрегламент позволит заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода, в то время как действующий в России закон о регулировании алкогольного рынка допускает не выше 20%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.

По словам собеседников издания, новый техрегламент выгоден транснациональным пивоваренным компаниям, которые могут добиться существенной экономии на производстве. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его. Транснациональные компании участвовали в обсуждении, каково должно быть содержание солода в пиве, и поддержали предложение уменьшить норму, сообщили представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Ну,и пусть эту гадость пьют твари кремлевские!
Нестор Иванович написал 04.12.2018 10:56
Эти сволочи из Кремля будут добавлять все,что скажут ыкспэрды из Тель-
Авива лишь бы отравлять русский народ.Так было со СПИДОМ при Андропове.
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Да и по хрену...
Крамольник написал 04.12.2018 10:31
Не употребляю никакого алкогольного пойла и не собираюсь употреблять. Пусть эта грусть заботит путриотнутых на всю голову эрэфовских ватанов.
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